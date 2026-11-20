La Serie A torna in campo dopo la pausa per le Nazionali e propone subito una sfida importante per gli equilibri della classifica. Sabato 21 novembre 2026 il Napoli ospita il Torino allo stadio Diego Armando Maradona, nell’incontro valido per la dodicesima giornata di campionato. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45, con la partita che sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport. La sfida arriva in un momento delicato per la formazione guidata da Massimiliano Allegri, chiamata a ritrovare una vittoria che in campionato manca dalla fine di ottobre. Dopo la sconfitta contro la Juventus e il pareggio casalingo con la Lazio, gli azzurri cercano punti per risalire la classifica e riavvicinarsi alle posizioni che valgono l’accesso alle competizioni europee.

Di fronte ci sarà il Torino di Ignazio Abate, distante appena un punto dai partenopei dopo le prime undici giornate. I granata si presentano al Maradona con l’obiettivo di superare gli avversari in classifica, in una partita che mette di fronte due squadre alla ricerca di continuità. Il Napoli può contare anche sul rendimento interno, avendo raccolto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A. Per Allegri e Abate si tratterà invece del primo confronto da allenatori nel massimo campionato italiano. Napoli Torino dove vedere la partita in TV e streaming Napoli-Torino sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti per tre incontri a giornata della Serie A 2026/27, nell’ambito dell’accordo televisivo in vigore per il campionato italiano. In particolare, la sfida del Maradona sarà visibile sui seguenti canali: Sky Sport Uno ;

; Sky Sport Calcio ;

; Sky Sport 4K ;

; Sky Sport 251. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, utilizzando i dispositivi compatibili con il servizio. Napoli-Torino sarà inoltre disponibile in diretta streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, che consente di accedere alla programmazione sportiva di Sky senza un tradizionale abbonamento satellitare.