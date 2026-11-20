La Lega Serie B si schiera al fianco dei club sul tema delle trasferte vietate ai tifosi. Dopo l’ennesimo caso, questa volta in occasione del derby tra Empoli e Pisa in programma sabato, la Lega ha espresso la propria posizione chiedendo di limitare il più possibile le restrizioni per i sostenitori.

Empoli e Pisa hanno preso posizione contro le restrizioni decise per il derby di sabato. «Ancora una volta, a uscire sconfitti sono il calcio e i suoi tifosi, coloro che ne rappresentano l’essenza e la passione», hanno scritto i due club nella nota congiunta. Le società hanno ricordato che in passato la sfida si è svolta più volte senza problemi sugli spalti e che il provvedimento impedirà a gran parte dei sostenitori di essere presenti allo stadio.

«L’auspicio è che il maggior numero possibile di gare possa disputarsi senza il ricorso a misure restrittive», si legge nella comunicazione della Lega che ribadisce comunque il rispetto per le decisioni delle autorità competenti. La Lega si è inoltre detta disponibile a collaborare con club e istituzioni per trovare soluzioni che permettano ai tifosi di sostenere la propria squadra anche in trasferta.

Pur riconoscendo che la sicurezza debba essere una priorità, Empoli e Pisa hanno chiesto un maggiore confronto con le autorità, a partire dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in modo tale da trovare soluzioni diverse dai divieti.

«La sicurezza e la partecipazione dei tifosi non devono essere considerate esigenze contrapposte» – hanno aggiunto i due club, sottolineando quanto la presenza del pubblico sia importante per il calcio –. «Uno stadio pieno e una curva calorosa, al di là dei colori, non sono un semplice contorno, ma parte integrante dello spettacolo e dell’identità stessa del calcio».

Le società hanno infine espresso il desiderio che la decisione possa essere rivalutata. Intanto, la Lega Serie B ha ribadito la volontà di collaborare per ridurre il ricorso alle restrizioni e permettere a un numero sempre maggiore di tifosi di seguire la propria squadra.