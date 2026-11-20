La Lega Serie B si schiera al fianco dei club sul tema delle trasferte vietate ai tifosi. Dopo l’ennesimo caso, questa volta in occasione del derby tra Empoli e Pisa in programma sabato, la Lega ha espresso la propria posizione chiedendo di limitare il più possibile le restrizioni per i sostenitori.
La presa di posizione arriva dopo la nota diffusa dalle due società toscane, che hanno espresso il proprio dispiacere per le limitazioni alla vendita dei biglietti in vista della sfida di domani alle 19.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena.
«L’auspicio è che il maggior numero possibile di gare possa disputarsi senza il ricorso a misure restrittive», si legge nella comunicazione della Lega che ribadisce comunque il rispetto per le decisioni delle autorità competenti. La Lega si è inoltre detta disponibile a collaborare con club e istituzioni per trovare soluzioni che permettano ai tifosi di sostenere la propria squadra anche in trasferta.
L’appello di Empoli e Pisa
Empoli e Pisa hanno preso posizione contro le restrizioni decise per il derby di sabato. «Ancora una volta, a uscire sconfitti sono il calcio e i suoi tifosi, coloro che ne rappresentano l’essenza e la passione», hanno scritto i due club nella nota congiunta. Le società hanno ricordato che in passato la sfida si è svolta più volte senza problemi sugli spalti e che il provvedimento impedirà a gran parte dei sostenitori di essere presenti allo stadio.
Pur riconoscendo che la sicurezza debba essere una priorità, Empoli e Pisa hanno chiesto un maggiore confronto con le autorità, a partire dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in modo tale da trovare soluzioni diverse dai divieti.
«La sicurezza e la partecipazione dei tifosi non devono essere considerate esigenze contrapposte» – hanno aggiunto i due club, sottolineando quanto la presenza del pubblico sia importante per il calcio –. «Uno stadio pieno e una curva calorosa, al di là dei colori, non sono un semplice contorno, ma parte integrante dello spettacolo e dell’identità stessa del calcio».
Le società hanno infine espresso il desiderio che la decisione possa essere rivalutata. Intanto, la Lega Serie B ha ribadito la volontà di collaborare per ridurre il ricorso alle restrizioni e permettere a un numero sempre maggiore di tifosi di seguire la propria squadra.