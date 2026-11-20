L’Inter si prepara alla stagione natalizia con una collezione tutta milanese. Per il Natale 2026 il club nerazzurro ha scelto di rendere omaggio a una delle figure più caratteristiche della città: le sciure, con il loro stile inconfondibile, le loro abitudini e il loro modo unico di vivere Milano.
Le signore milanesi diventano così le protagoniste della nuova campagna natalizia, realizzata in occasione del lancio della Winter Collection 2026. Un progetto che punta a raccontare il legame tra l’Inter e Milano attraverso abitudini, tradizioni e piccoli dettagli che fanno parte della quotidianità della città.
La campagna prende la forma di un vero e proprio decalogo di consigli per affrontare al meglio il periodo delle feste. Tra preparativi, shopping e tradizioni natalizie, le sciure donano i loro consigli ad alcuni volti della squadra nerazzurra: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Federico Dimarco, John Stones e Haley Bugeja.
I contenuti prodotti da Inter Media House saranno pubblicati a partire da oggi sui canali social ufficiali del club. Un modo ironico e originale per portare un pezzo di cultura milanese anche ai tifosi nerazzurri di tutto il mondo.
La Winter Collection 2026 dell’Inter
Non manca naturalmente la parte dedicata ai prodotti. La Winter Collection 2026 riprende lo stile inconfondibile delle sciure, reinterpretandolo in chiave nerazzurra.
Il protagonista è il classico maglione di Natale, caratterizzato da una trama check nei colori nero e blu e dal logo dell’Inter in versione dorata. Per la prima volta, il capo sarà disponibile anche in una versione dedicata ai tifosi più piccoli.
La collezione comprende inoltre diversi accessori e idee regalo, tra cui una serie di spille ispirate a uno degli elementi più riconoscibili dello stile delle sciure. Un Natale quindi all’insegna dei colori nerazzurri, senza però rinunciare a un tocco di eleganza tutta milanese.