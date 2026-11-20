L’Inter si prepara alla stagione natalizia con una collezione tutta milanese. Per il Natale 2026 il club nerazzurro ha scelto di rendere omaggio a una delle figure più caratteristiche della città: le sciure, con il loro stile inconfondibile, le loro abitudini e il loro modo unico di vivere Milano. Le signore milanesi diventano così le protagoniste della nuova campagna natalizia, realizzata in occasione del lancio della Winter Collection 2026. Un progetto che punta a raccontare il legame tra l’Inter e Milano attraverso abitudini, tradizioni e piccoli dettagli che fanno parte della quotidianità della città.

La campagna prende la forma di un vero e proprio decalogo di consigli per affrontare al meglio il periodo delle feste. Tra preparativi, shopping e tradizioni natalizie, le sciure donano i loro consigli ad alcuni volti della squadra nerazzurra: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Federico Dimarco, John Stones e Haley Bugeja. I contenuti prodotti da Inter Media House saranno pubblicati a partire da oggi sui canali social ufficiali del club. Un modo ironico e originale per portare un pezzo di cultura milanese anche ai tifosi nerazzurri di tutto il mondo.