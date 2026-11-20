La decisione è stata assunta dal Consiglio della CONMEBOL, riunito a Barranquilla, in Colombia, alla vigilia della finale di Copa Sudamericana. Un appuntamento che ha rappresentato anche l’occasione per confermare la posizione delle federazioni sudamericane in vista del prossimo Congresso elettivo della FIFA, in programma il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco .

Il sostegno a Infantino era già stato espresso nel maggio 2025, in occasione del Congresso FIFA tenutosi in Paraguay, e secondo quanto comunicato dalla CONMEBOL è rimasto invariato nel corso dei mesi successivi. La Confederazione ha motivato la propria posizione attraverso il riconoscimento della leadership dell’attuale presidente e delle trasformazioni positive che, secondo le federazioni sudamericane, hanno interessato il calcio mondiale negli ultimi anni.

Il nuovo pronunciamento arriva in una fase particolarmente significativa per gli equilibri della governance del calcio internazionale, con Infantino chiamato a confrontarsi con altre due candidature. Nei giorni scorsi, infatti, la FIFA ha ufficializzato la ricezione di tre candidature per le elezioni del prossimo marzo: oltre a quella dell’attuale presidente, sono state presentate quelle di Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, e Kohzo Tashima, già presidente della Federcalcio giapponese.

Le candidature saranno ora sottoposte all’esame della commissione elettorale della FIFA, che dovrà valutarne l’ammissibilità secondo le procedure previste dallo statuto e dal regolamento di governance dell’organizzazione. L’elenco definitivo dei candidati ammessi sarà comunicato entro il 18 febbraio 2027.