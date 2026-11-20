«Un impegno che prevede anche la necessità di garantire attività personalizzate per gli alunni con disabilità o difficoltà psicomotorie attraverso il coinvolgimento di docenti specializzati e personale qualificato», ha continuato l’ex dirigente di Milan e Monza.

«Si riconosce così, concretamente, la funzione educativa e sociale dell’attività sportiva, capace di incidere sul benessere psicofisico dei ragazzi e di trasmettere valori fondamentali come il rispetto e il lavoro di squadra – conclude Galliani –. Questo è tanto più vero per gli studenti più fragili, per i quali l’educazione motoria deve diventare uno strumento di inclusione e di espressione delle proprie potenzialità. In questo modo lo sport si afferma sempre di più come parte integrante del percorso educativo dei nostri studenti».