Dopo gli ultimi impegni europei di inizio mese, Juventus e Milan si preparano a tornare in campo nella quinta giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27. Nel turno precedente i bianconeri sono emersi vittoriosi dalla trasferta con l’AZ Alkmaar, mentre i rossoneri hanno perso 2-0 in casa contro il Ferencvaros. Quella che si sta disputando quest’anno è la terza stagione con il nuovo format che ha rivoluzionato le principali competizioni UEFA per club e che ha eliminato la fase a gironi per fare spazio al cosiddetto girone unico.

Le 36 squadre partecipanti tornano in campo giovedì 26 novembre. Tra le protagoniste della competizione ci sono, come detto, anche Juventus e Milan, insieme alle altre squadre qualificate. Anche in questa stagione Sky sarà assoluta protagonista della competizione, con la trasmissione in esclusiva di tutte le sfide dell’Europa League, disponibili sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Sfide alle quali si affiancheranno le partite in chiaro, che Sky trasmette su TV8 e per le quali la pay-tv di Comcast ha deciso di lanciare una novità negli ultimi turni della competizione.