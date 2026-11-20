Dopo gli ultimi impegni europei di inizio mese, Juventus e Milan si preparano a tornare in campo nella quinta giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27. Nel turno precedente i bianconeri sono emersi vittoriosi dalla trasferta con l’AZ Alkmaar, mentre i rossoneri hanno perso 2-0 in casa contro il Ferencvaros. Quella che si sta disputando quest’anno è la terza stagione con il nuovo format che ha rivoluzionato le principali competizioni UEFA per club e che ha eliminato la fase a gironi per fare spazio al cosiddetto girone unico.
Le 36 squadre partecipanti tornano in campo giovedì 26 novembre. Tra le protagoniste della competizione ci sono, come detto, anche Juventus e Milan, insieme alle altre squadre qualificate. Anche in questa stagione Sky sarà assoluta protagonista della competizione, con la trasmissione in esclusiva di tutte le sfide dell’Europa League, disponibili sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.
Sfide alle quali si affiancheranno le partite in chiaro, che Sky trasmette su TV8 e per le quali la pay-tv di Comcast ha deciso di lanciare una novità negli ultimi turni della competizione.
Europa League in chiaro: la strategia di Sky
Partiamo dalla strategia iniziale. Anche per questa stagione Sky ha scelto di mantenere uno spazio dedicato alle gare free attraverso TV8, canale del gruppo Comcast. Il piano prevede di lasciare agli abbonati le sfide delle squadre italiane, proponendo invece in chiaro alcuni dei migliori incontri tra club stranieri.
Per seguire Milan e Juventus, quindi, gli spettatori dovranno abbonarsi ai pacchetti sport previsti su Sky e NOW, mentre TV8 offre gratuitamente una delle sfide più interessanti di ogni turno della competizione, il miglior match tra le big straniere che prendono parte alla competizione.
Europa League in chiaro: la scelta per il quinto turno
Tuttavia, in vista della quinta giornata della fase campionato, Sky ha deciso di aprire al pubblico si TV8 la visione di una partita di una squadra italiana. Si tratta del match del Milan contro l’Olympiacos, che sarà trasmesso in chiaro la sera del 26 novembre, ma in differita. L’incontro è infatti in programma alle ore 18.45, nel primo dei due slot orari abitualmente riservati all’Europa League.
Anziché trasmettere un match tra due straniere, Sky ha quindi optato di mandare in onda una sfida di una squadra italiana seppur non in diretta. I tifosi potranno quindi vedere all’opera la formazione di Ruben Amorim in questa occasione, a caccia di riscatto dopo una partenza in salita.
L’incontro Olympiacos-Milan, in programma giovedì 26 novembre 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 18.45, si disputerà allo Stadio Georgios Karaiskakis. Il match sarà successivamente trasmesso in chiaro e in differita su TV8, a partire dalle ore 21.00. Anche in questo caso la sfida sarà visibile gratuitamente anche in streaming attraverso il sito ufficiale dell’emittente.