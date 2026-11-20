Il ritorno in UEFA Champions League sostiene il fatturato del Manchester United, ma la massima competizione europea per club non basta a evitare un peggioramento dei conti. Il club inglese ha pubblicato i dati relativi al primo trimestre dell’esercizio 2026/27, chiuso al 30 settembre 2026, evidenziando una crescita dei ricavi accompagnata da un aumento del costo del personale e da perdite significativamente superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In particolare, la partecipazione alla Champions League ha contribuito all’incremento dei proventi televisivi e dei ricavi da stadio, ma ha avuto anche un impatto sugli stipendi. A pesare sul risultato finale è stata poi soprattutto la forte riduzione delle plusvalenze realizzate attraverso la cessione dei calciatori, che ha più che compensato il miglioramento della gestione operativa.