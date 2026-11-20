Contestualmente, come riporta Sport Business, Disney si è portata a casa la trasmissione nel mercato australiano di Europa League e Conference , oltre ai diritti di tutte le tre manifestazioni UEFA per club in Nuova Zelanda .

DAZN, che in Australia manda in onda i suoi contenuti sull’emittente a pagamento di sua proprietà Foxtel e la piattaforma streaming Kayo, sostituisce così Nine Entertainment come broadcaster per la Champions in Australia per il ciclo che inizierà con la stagione 2027/28 e si concluderà con il 2030/31. Nine Entertainment conclude così il suo periodo da detentore dei diritti tv in Australia del massimo torneo UEFA per club dal 2021/22, quando iniziò a trasmettere le partite attraverso il proprio servizio streaming in abbonamento Stan Sport. Inoltre, andando ancora più a ritroso, i diritti erano detenuti dall’operatore di telecomunicazioni Optus. Invece, per quanto riguarda la Nuova Zelanda, Disney subentrerà proprio a DAZN, che detiene tutt’ora i diritti tv delle tre competizioni UEFA.

Precedentemente, DAZN ha già concluso l’acquisizione dei diritti tv della Champions in Austria, Germania, Svizzera e Portogallo, oltre a quelli relativi alle trasmissioni in aereo e a bordo delle navi. Secondo quanto risulta, nell’ultima tornata si sarebbe inoltre assicurata tutti i diritti disponibili in Israele. Disney, dal canto suo, ha ottenuto i diritti della Champions League in Svezia e quelli relativi a Europa League e Conference in Svezia e Danimarca, oltre a pacchetti più ampi in America Latina.