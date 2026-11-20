Dopo la sosta la Serie A riparte con le prime tre racchiuse in due punti, tutte in campo nel fine settimana: Lazio e Roma sabato pomeriggio, l’Inter domenica sera a Bergamo, dove per Betsson, uno dei marchi entrati da poco nel gioco legale italiano, il successo nerazzurro vale 1.57*. Martedì e mercoledì la Champions League manda il Napoli in casa del Manchester City e la Roma al Parco dei Principi, mentre il Como riceve l’AEK Atene con la qualificazione a portata di mano. A Portimão Marc Márquez può chiudere il Mondiale MotoGP già nella Sprint di sabato. Calcio · Serie A, 12ª giornata · domenica 22 novembre, ore 20.45 · New Balance Arena, Bergamo Sarri e il tabù dell’Inter a Bergamo L’ultima vittoria casalinga dell’Atalanta sull’Inter risale all’11 novembre 2018: da allora i nerazzurri di Milano hanno vinto cinque volte a Bergamo e pareggiato due, mentre in campionato la Dea non li batte da quindici partite. Il primo anno di Sarri è partito in salita, tanto che l’Atalanta, dodicesima a 14 punti, ha ritrovato la vittoria soltanto l’8 novembre a Monza grazie a Krstović, dopo quattro giornate a secco chiuse dallo 0-3 interno col Parma. Contro le prime sette della classifica ha raccolto un solo punto in quattro partite; domenica mancheranno Hien e Kossounou, con Kristensen in forte dubbio. Seconda a un punto dalla Lazio, l’Inter si è rimessa in corsa battendo 2-0 il Como dopo la sconfitta nel derby, l’unica in undici giornate. Chivu ritrova Lautaro, fermo da oltre un mese e probabilmente in panchina, insieme a Curtis Jones, che non gioca una partita ufficiale dal 19 settembre: in attacco dovrebbero partire Thuram e Pio Esposito. Anche SNAI e Sisal fissano la vittoria dell’Inter a 1.57, lasciando il colpo dell’Atalanta a 4.75 e il pareggio a 4.50.

Calcio · Champions League, fase campionato, 5ª giornata · martedì 24 novembre, ore 21 · Etihad Stadium, Manchester All’Etihad il Napoli ventisettesimo trova il City di Maresca Battuto 4-1 a Porto nell’ultimo turno, il Napoli ha tre punti in quattro partite ed è ventisettesimo nella fase campionato, tre posizioni sotto l’ultimo posto utile per i playoff. Nemmeno la Serie A offre appigli, visto che la squadra di Allegri è decima a 15 punti, quattordici meno della Lazio. Prima di partire per Manchester ospita sabato sera il Torino al Maradona, avendo avuto pochi giorni per ritrovare i nazionali, rientrati a Castel Volturno fra mercoledì e giovedì. Al posto di Guardiola, da giugno, sulla panchina del City siede Enzo Maresca. Per De Bruyne è il secondo ritorno all’Etihad da avversario: nella scorsa edizione, rimasto in dieci per l’espulsione di Di Lorenzo, Conte lo tolse dopo 26 minuti e gli inglesi vinsero 2-0. Planetwin365 offre i padroni di casa a 1.23, il pareggio a 6.50 e il Napoli a 9.50; Eurobet scende a 6.20 sulla X. In casa contro le italiane, ricorda la UEFA nella presentazione della giornata, il City ha perso una volta su sette, con la Juventus nel 2015. Calcio · Champions League, fase campionato, 5ª giornata · martedì 24 novembre, ore 21 · Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como Al Sinigaglia il Como può già blindare le prime 24 Alla prima partecipazione della sua storia, il Como si presenta alla quinta giornata con nove punti, frutto dei due 4-1 casalinghi contro Lipsia e Manchester United e del 9-1 di Lens, il punteggio più largo mai ottenuto da un’italiana in Champions; l’unico passo falso è il 3-2 di Rotterdam contro il Feyenoord. Tutt’altro cammino per l’AEK di Marko Nikolić, campione di Grecia, che dopo l’1-0 al LASK ha incassato tre sconfitte, l’ultima contro un Real Madrid costretto a rimontare due volte prima di vincere 3-2 ad Atene. Un risultato positivo, scrive La Provincia di Como, potrebbe già garantire ai lariani l’aritmetica delle prime 24, ma Fàbregas deve rinunciare a Kean, fermato da una ricaduta alla tibia che secondo Sky Sport lo terrà fuori circa due mesi. L’attacco resta così sulle spalle di Douvikas, salito in testa ai marcatori della competizione con la tripletta di Lens. Netwin quota il successo lariano 1.32 e quello greco 8.25, mentre su QuiGioco il pareggio sale a 6.00 a fronte di un Como offerto a 1.28.