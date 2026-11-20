Dopo la sosta la Serie A riparte con le prime tre racchiuse in due punti, tutte in campo nel fine settimana: Lazio e Roma sabato pomeriggio, l’Inter domenica sera a Bergamo, dove per Betsson, uno dei marchi entrati da poco nel gioco legale italiano, il successo nerazzurro vale 1.57*. Martedì e mercoledì la Champions League manda il Napoli in casa del Manchester City e la Roma al Parco dei Principi, mentre il Como riceve l’AEK Atene con la qualificazione a portata di mano. A Portimão Marc Márquez può chiudere il Mondiale MotoGP già nella Sprint di sabato.
Calcio · Serie A, 12ª giornata · domenica 22 novembre, ore 20.45 · New Balance Arena, Bergamo
Sarri e il tabù dell’Inter a Bergamo
L’ultima vittoria casalinga dell’Atalanta sull’Inter risale all’11 novembre 2018: da allora i nerazzurri di Milano hanno vinto cinque volte a Bergamo e pareggiato due, mentre in campionato la Dea non li batte da quindici partite. Il primo anno di Sarri è partito in salita, tanto che l’Atalanta, dodicesima a 14 punti, ha ritrovato la vittoria soltanto l’8 novembre a Monza grazie a Krstović, dopo quattro giornate a secco chiuse dallo 0-3 interno col Parma. Contro le prime sette della classifica ha raccolto un solo punto in quattro partite; domenica mancheranno Hien e Kossounou, con Kristensen in forte dubbio.
Seconda a un punto dalla Lazio, l’Inter si è rimessa in corsa battendo 2-0 il Como dopo la sconfitta nel derby, l’unica in undici giornate. Chivu ritrova Lautaro, fermo da oltre un mese e probabilmente in panchina, insieme a Curtis Jones, che non gioca una partita ufficiale dal 19 settembre: in attacco dovrebbero partire Thuram e Pio Esposito. Anche SNAI e Sisal fissano la vittoria dell’Inter a 1.57, lasciando il colpo dell’Atalanta a 4.75 e il pareggio a 4.50.
Calcio · Champions League, fase campionato, 5ª giornata · martedì 24 novembre, ore 21 · Etihad Stadium, Manchester
All’Etihad il Napoli ventisettesimo trova il City di Maresca
Battuto 4-1 a Porto nell’ultimo turno, il Napoli ha tre punti in quattro partite ed è ventisettesimo nella fase campionato, tre posizioni sotto l’ultimo posto utile per i playoff. Nemmeno la Serie A offre appigli, visto che la squadra di Allegri è decima a 15 punti, quattordici meno della Lazio. Prima di partire per Manchester ospita sabato sera il Torino al Maradona, avendo avuto pochi giorni per ritrovare i nazionali, rientrati a Castel Volturno fra mercoledì e giovedì.
Al posto di Guardiola, da giugno, sulla panchina del City siede Enzo Maresca. Per De Bruyne è il secondo ritorno all’Etihad da avversario: nella scorsa edizione, rimasto in dieci per l’espulsione di Di Lorenzo, Conte lo tolse dopo 26 minuti e gli inglesi vinsero 2-0. Planetwin365 offre i padroni di casa a 1.23, il pareggio a 6.50 e il Napoli a 9.50; Eurobet scende a 6.20 sulla X. In casa contro le italiane, ricorda la UEFA nella presentazione della giornata, il City ha perso una volta su sette, con la Juventus nel 2015.
Calcio · Champions League, fase campionato, 5ª giornata · martedì 24 novembre, ore 21 · Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Al Sinigaglia il Como può già blindare le prime 24
Alla prima partecipazione della sua storia, il Como si presenta alla quinta giornata con nove punti, frutto dei due 4-1 casalinghi contro Lipsia e Manchester United e del 9-1 di Lens, il punteggio più largo mai ottenuto da un’italiana in Champions; l’unico passo falso è il 3-2 di Rotterdam contro il Feyenoord. Tutt’altro cammino per l’AEK di Marko Nikolić, campione di Grecia, che dopo l’1-0 al LASK ha incassato tre sconfitte, l’ultima contro un Real Madrid costretto a rimontare due volte prima di vincere 3-2 ad Atene.
Un risultato positivo, scrive La Provincia di Como, potrebbe già garantire ai lariani l’aritmetica delle prime 24, ma Fàbregas deve rinunciare a Kean, fermato da una ricaduta alla tibia che secondo Sky Sport lo terrà fuori circa due mesi. L’attacco resta così sulle spalle di Douvikas, salito in testa ai marcatori della competizione con la tripletta di Lens. Netwin quota il successo lariano 1.32 e quello greco 8.25, mentre su QuiGioco il pareggio sale a 6.00 a fronte di un Como offerto a 1.28.
La UEFA paga nuovi premi per la Champions: quanto incassano le italiane
Calcio · Champions League, fase campionato, 5ª giornata · mercoledì 25 novembre, ore 21 · Parc des Princes, Parigi
La Roma dei rimpianti europei contro i venti gol del PSG
Contro il Real Madrid all’Olimpico e poi a Old Trafford, la Roma ha perso due partite in cui conduceva di due gol: 3-4 con gli spagnoli, 2-3 con il Manchester United, che nella ripresa ha ribaltato le reti di Soulé e Malen con un rigore di Bruno Fernandes e la doppietta di Cunha. Così la squadra di Gasperini, imbattuta in campionato, in Europa è ferma a quattro punti in quattro partite, dentro la zona playoff ma con poco margine.
Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ha invece vinto tutte e quattro le partite segnando venti gol, sei contro Slovan Bratislava e Villarreal, quattro contro Manchester City e Barcellona. GoldBet paga i francesi 1.30, il pareggio 5.75 e la Roma 8.00, un valore che Betsson riduce a 7.45. La giornata parigina comincia però a tavola: secondo Repubblica, Nasser Al-Khelaifi ha invitato a pranzo Friedkin, di cui Gasperini chiede da settimane la presenza a Trigoria.
MotoGP · GP del Portogallo · Sprint sabato 21, gara domenica 22 novembre, ore 14 · Autódromo Internacional do Algarve, Portimão
Márquez cerca il titolo sulla pista che non ha mai vinto
Il primo match point è sfumato a Lusail, dove Marc Márquez ha vinto la Sprint per poi chiudere la gara alle spalle di Bezzecchi, alla sesta vittoria stagionale. In Portogallo lo spagnolo della Ducati arriva con 60 punti su Martín e 74 sul pilota romagnolo, abbastanza per chiudere i conti già nella Sprint di sabato. L’Algarve, però, è uno dei pochi circuiti del calendario dove non ha mai vinto, né è mai salito sul podio della gara lunga: un successo gli farebbe eguagliare Valentino Rossi a quota 23 piste conquistate in MotoGP.
Nel box ufficiale manca Bagnaia, operato al piede destro dopo la caduta nella Sprint del Qatar, sostituito da Iker Lecuona, vicecampione della Superbike al debutto sulla Desmosedici rossa. Torna invece Álex Márquez, vincitore qui della Sprint un anno fa, quando la gara andò proprio a Bezzecchi con l’Aprilia. Sulla lavagna di SNAI, identica a quella di Sisal, Marc Márquez e Bezzecchi partono appaiati a 2.25, davanti a Martín (6.00) e Acosta (9.00), mentre il successo di Álex Márquez vale 12.00.
Focus: Lazio e Roma giocano prima dell’Inter
Sabato alle 15 la Lazio capolista, imbattuta con nove vittorie e due pareggi, riceve all’Olimpico un Lecce quattordicesimo a 10 punti, sette dei quali raccolti lontano da casa. Gattuso recupera Frattesi, per cui gli esami dopo la Nazionale hanno rilevato solo un affaticamento, mentre Gudmundsson e Rovella tornano almeno in panchina; restano fuori invece Zaccagni, Nuno Tavares, Marusic e Sutalo, che rischia di saltare anche il derby del 13 dicembre. Fra i concessionari di scommesse online autorizzati, Eurobet paga i biancocelesti 1.37, il pareggio 4.80 e il Lecce 8.00.
Alle 18 tocca alla Roma, terza a 27, che va al Tardini con il miglior attacco del campionato, 31 gol, ritrovando Svilar fra i pali dopo la frattura al piede di inizio ottobre. Il Parma di Gilardino, che ha 8 punti, uno in più del Monza terzultimo, nell’ultimo turno ha perso il derby con il Bologna giocando in dieci dal 9′ per l’espulsione di Ndiaye. SNAI quota il successo emiliano 10.00 e quello giallorosso 1.28: con due vittorie delle romane, domenica l’Inter giocherebbe da terza in classifica a Bergamo.
Tennis e coppe europee, gli altri appuntamenti della settimana
Domenica Torino assegna il titolo delle ATP Finals senza italiani dopo l’eliminazione di Cobolli, che ritrova subito la maglia azzurra a Bologna: mercoledì alle 16 l’Italia comincia contro la Corea del Sud la difesa della Coppa Davis, con Berrettini richiamato al posto di Bolelli e la finale fissata per domenica 29 nel programma della Federtennis. La sera stessa l’Inter riceve lo Stoccarda a San Siro, mentre giovedì l’Europa League porta il Milan in casa dell’Olympiacos e la Juventus contro l’Omonia. A Las Vegas, nella notte fra sabato e domenica, Antonelli corre con cinque posizioni di penalità in griglia.
*Quote rilevate il 20 novembre, alle ore 8.18 per il calcio e alle 8.45 per la MotoGP, e soggette a variazioni.