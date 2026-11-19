La Riforma Zola, promossa da Gianfranco Zola, punta a migliorare i settori giovanili della Serie C e a favorire la crescita dei giovani talenti italiani. Il progetto spinto dal vicepresidente vicario della Serie C è stato inserito nei programmi elettorali di Adriano Galliani e Giovanni Malagò, i due candidati in corsa alla presidenza della FIGC. A parlarne è stato lo stesso Zola in occasione dell’evento Serie C Next Step organizzato negli studi di Sky Italia a Milano.

«Senza entrare troppo nel merito, perché questo non è il mio compito, però io devo essere sincero, devo ringraziare Malagò perché ha avuto fiducia in primis per quello che stiamo facendo in C, mi ha dato un incarico importante per quanto riguarda la ristrutturazione dei nostri settori giovanili – ha dichiarato Zola –. Quindi per questo sicuramente sono molto contento. Mi fa piacere che anche Galliani nel suo programma evidenzi il lavoro che la Lega Pro sta facendo. Significa che c’è comunque comunione di intenti in questo. Detto questo, vediamo quello che succederà. Ciò non toglie che ognuno debba concentrarsi sul proprio lavoro. Il mio è quello di poter portare avanti questi progetti in modo tale che continuino a crescere».