Proprio di questi temi ha parlato il patron Urbano Cairo dal palco dell’evento RCS Sport Industry Talks ribadendo un concetto che porta avanti da molto: « Sono disponibile a vendere il Torino ma al momento non ci sono offerte. Spero che prima o poi arrivino, anche per dare opportunità ad altri imprenditori».

«Il calcio italiano ha un potenziale notevolissimo – ha aggiunto Cairo –. Non a caso tanti fondi vengono in Italia perché il nostro calcio è un settore che ha ancora livelli di ingresso molto bassi per chi vuole comprare una società. Però il calcio italiano ha anche una qualità e un potenziale notevolissimi».

Sugli stadi: «Il nostro calcio ha bisogno di avere luoghi più accessibili. Il tema stadio è un tema di priorità sul quale si deve investire, anche perché poi ci saranno ritorni ovviamente importanti. E poi perché la tua casa diventa molto più accogliente per i tifosi. Anche noi abbiamo presentato recentemente una proposta al Comune per poter prendere e gestire lo stadio Olimpico Grande Torino e anche il nostro centro sportivo Robaldo: direttamente noi, per una novantina di anni. Quindi per un numero di anni molto importante».

Per quanto riguarda il centro sportivo Robaldo, invece, Cairo ha commentato: «Serve un miglior sviluppo del calcio, anche il tema dei vivai è importantissimo. Lo è per tutti, ma a maggior ragione lo è per una squadra come il Toro: investire nei vivai, nei giovani è fondamentale».