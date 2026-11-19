Il futuro societario del Torino è tornato di grande attualità dopo la proposta presentata dal club di Urbano Cairo in merito al restyling dello stadio Olimpico Grande Torino – a cui si aggiunge anche il centro sportivo Robaldo – al Comune del capoluogo piemontese. Una accelerata tanto attesa quanto importante per il futuro dei granata.
Proprio di questi temi ha parlato il patron Urbano Cairo dal palco dell’evento RCS Sport Industry Talks ribadendo un concetto che porta avanti da molto: «Sono disponibile a vendere il Torino ma al momento non ci sono offerte. Spero che prima o poi arrivino, anche per dare opportunità ad altri imprenditori».
«Il calcio italiano ha un potenziale notevolissimo – ha aggiunto Cairo –. Non a caso tanti fondi vengono in Italia perché il nostro calcio è un settore che ha ancora livelli di ingresso molto bassi per chi vuole comprare una società. Però il calcio italiano ha anche una qualità e un potenziale notevolissimi».
Sugli stadi: «Il nostro calcio ha bisogno di avere luoghi più accessibili. Il tema stadio è un tema di priorità sul quale si deve investire, anche perché poi ci saranno ritorni ovviamente importanti. E poi perché la tua casa diventa molto più accogliente per i tifosi. Anche noi abbiamo presentato recentemente una proposta al Comune per poter prendere e gestire lo stadio Olimpico Grande Torino e anche il nostro centro sportivo Robaldo: direttamente noi, per una novantina di anni. Quindi per un numero di anni molto importante».
Per quanto riguarda il centro sportivo Robaldo, invece, Cairo ha commentato: «Serve un miglior sviluppo del calcio, anche il tema dei vivai è importantissimo. Lo è per tutti, ma a maggior ragione lo è per una squadra come il Toro: investire nei vivai, nei giovani è fondamentale».
Il patron del Torino ha poi parlato delle elezioni FIGC, con il club granata che è rimasto dalla parte di Giovanni Malagò (anche lui presente all’evento targato RCS): «Adriano Galliani (assente per motivi personali, ndr) lo conosco da 45 anni, lo stimo, è una persona capacissima. Ma io appoggio Malagò perché secondo me è giusto avere una coerenza di comportamento: lo abbiamo appoggiato a maggio, lo abbiamo votato a giugno, sostenuto a luglio, lui abbastanza in solitaria ha scelto Mancini che ha dato segnali positivi. Poi è partito il tema del tesseramento, il commissariamento e la nuova elezione, ma tutto ciò non è di quello di cui ha bisogno il calcio».
«Facciamo queste elezioni, manca meno di un mese, poi dobbiamo ripartire velocemente – ha concluso Cairo a margine dell’evento –. I temi sul tavolo sono tanti, chi vincerà avrà 100 giorni davanti per poter dare una spinta e un impulso nuovo. È un peccato, gli ultimi due mesi sono stati praticamente buttati. Fortunatamente la Nazionale ha dato qualche buon segnale quindi ripartiamo da quello e cerchiamo di fare cose buone, il calcio italiano ha un potenziale elevatissimo».