Secondo quanto riportato da Sky News, i firmatari della comunicazione, tra i quali figura anche il presidente della UEFA Aleksander Ceferin , contestano l’atteggiamento della FIFA rispetto alle richieste di informazioni e documentazione relative al progetto FFE e ad altre questioni riguardanti la governance dell’organizzazione. La nuova iniziativa fa seguito alle lettere del 19 e 23 ottobre, attraverso le quali i rappresentanti europei avevano sottoposto una serie di interrogativi alla FIFA, dopo che lo stesso presidente Gianni Infantino aveva invitato i componenti del Consiglio a presentare per iscritto le proprie domande.

Nuovo capitolo dello scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione del progetto FIFA Forward Enterprise (FFE) , il piano poi abbandonato che prevedeva l’ingresso di investitori privati nelle attività commerciali legate ai Mondiali e ad altre competizioni internazionali. Gli otto rappresentanti europei nel Consiglio della Federcalcio mondiale hanno inviato una nuova lettera ai vertici dell’organizzazione, denunciando la mancanza di risposte alle richieste di chiarimento presentate nelle scorse settimane.

«Facciamo riferimento alla vostra lettera del 2 novembre, relativa alle domande e alle richieste di informazioni – e non “pretese” – presentate dalla UEFA a nostro nome il 19 e il 23 ottobre. Tuttavia, a oggi, la FIFA non ha risposto a nessuna di queste domande, non ha fornito la documentazione richiesta e non ha indicato quando intenda farlo», proseguono gli otto rappresentanti europei, sottolineando di non comprendere le ragioni del prolungato ritardo.

UEFA-FIFA, lo scontro sull’accesso ai documenti

La FIFA aveva comunicato il 2 novembre la disponibilità a consentire ai membri del Consiglio di consultare alcuni documenti relativi al progetto FFE, attraverso un accesso presso la propria sede di Zurigo e nel rispetto di specifiche condizioni di riservatezza. Un’apertura che i rappresentanti europei dichiarano di apprezzare, pur giudicandola tardiva e insufficiente rispetto alle richieste avanzate.

«Ci preoccupa che tale consultazione sembri limitarsi soltanto ad alcuni “documenti chiave”, senza specificare quali, relativi esclusivamente alla proposta FFE ormai abbandonata, nonostante le nostre domande e richieste riguardino anche altre questioni», sottolineano i firmatari. La UEFA contesta inoltre la previsione di rigidi protocolli di consultazione, il cui contenuto non sarebbe stato ancora chiarito.

Nella lettera viene quindi chiesto alla FIFA di precisare quali documenti intenda mettere effettivamente a disposizione, se sia disposta a fornire tutta la documentazione pertinente alle questioni sollevate e quali siano le condizioni previste per la consultazione. Un chiarimento considerato necessario prima di organizzare eventuali trasferte a Zurigo per prendere visione dei materiali.

«Abbiamo il diritto di accedere alle informazioni richieste»

Uno dei passaggi più significativi della comunicazione riguarda i diritti e le responsabilità dei componenti del Consiglio FIFA. Gli otto rappresentanti europei ricordano infatti che il loro ruolo comporta precisi obblighi nei confronti dell’organizzazione, derivanti sia dagli statuti e dai regolamenti della FIFA sia dalla legislazione svizzera.

«Abbiamo pertanto il diritto di accedere alla documentazione, alle informazioni e ai materiali richiesti, al fine di adempiere correttamente e diligentemente ai nostri doveri», si legge nella lettera. I firmatari chiedono inoltre di conoscere le ragioni per le quali la FIFA ritenga necessario introdurre limitazioni all’accesso ai documenti, sostenendo che tali restrizioni non siano compatibili, almeno in assenza di adeguate spiegazioni, con le responsabilità attribuite ai membri del Consiglio.

«Siamo pienamente consapevoli dei nostri doveri fiduciari nei confronti della FIFA e dell’obbligo di agire nel migliore interesse dell’organizzazione e dei suoi membri nel loro complesso. È proprio per questo motivo che abbiamo sollevato i nostri dubbi e richiesto non soltanto risposte, ma anche l’accesso alla documentazione pertinente», prosegue la comunicazione.

Il caso FIFA Forward Enterprise e il fronte giudiziario

Al centro dello scontro rimane il progetto FIFA Forward Enterprise, attraverso il quale la FIFA aveva valutato la possibilità di trasferire le attività commerciali legate ad alcune delle principali competizioni internazionali in una struttura aperta anche a investitori privati. Il piano, che secondo le ricostruzioni giornalistiche prevedeva una valorizzazione di circa 20 miliardi di dollari, era stato ritirato dopo le forti opposizioni espresse dalla UEFA e da altre confederazioni.

La vicenda aveva aperto una crisi nei rapporti tra Infantino e una parte del calcio europeo, con richieste di maggiore trasparenza sulle modalità di elaborazione del progetto, sui potenziali investitori coinvolti e sul ruolo effettivamente svolto dagli organi di governo della FIFA.

Lo scontro ha assunto anche una dimensione giudiziaria. La UEFA ha infatti avviato iniziative negli Stati Uniti per ottenere documentazione e testimonianze relative all’operazione, in vista di un possibile procedimento in Svizzera nei confronti di Infantino e di altri dirigenti. Proprio nei giorni scorsi, un tribunale federale statunitense ha respinto la richiesta di alcune società riconducibili alla FIFA di intervenire in una delle procedure avviate dalla UEFA per ottenere elementi documentali.

Si tratta di iniziative finalizzate alla raccolta di informazioni, che non costituiscono di per sé un accertamento di responsabilità o di irregolarità da parte dei dirigenti coinvolti.