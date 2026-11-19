La proposta di Wenger prevedeva una modifica radicale del concetto di fuorigioco: un attaccante sarebbe stato considerato in posizione irregolare soltanto se si fosse trovato completamente oltre il penultimo difendente , senza alcuna sovrapposizione tra le parti del corpo rilevanti per la valutazione. Un sistema pensato per favorire il gioco offensivo ed evitare le decisioni per pochi centimetri che caratterizzano l’attuale regolamento.

A riportarlo è il quotidiano britannico The Times, secondo cui le valutazioni emerse dalle ultime riunioni dei comitati consultivi tecnico e calcistico dell’International Football Association Board, l’organismo responsabile delle regole del calcio, sarebbero sostanzialmente negative.

La rivoluzione del fuorigioco immaginata da Arsène Wenger sembra destinata a rimanere sulla carta. La proposta dell’ex allenatore dell’Arsenal, oggi responsabile dello sviluppo globale del calcio per la FIFA, non avrebbe infatti superato l’esame della prima sperimentazione nel calcio professionistico. I risultati dei test condotti nella Canadian Premier League avrebbero convinto gli organi consultivi dell’IFAB a raccomandare di non adottare la nuova regola.

I risultati della sperimentazione in Canada sul fuorigioco

La sperimentazione, condotta su 108 partite della Canadian Premier League, ha prodotto risultati differenti rispetto alle aspettative iniziali. Secondo il rapporto presentato ai comitati dell’IFAB, la maggior parte delle squadre ha infatti modificato il proprio atteggiamento tattico, arretrando la linea difensiva mediamente tra uno e tre metri rispetto alla stagione precedente.

Non sono state invece rilevate variazioni significative nella posizione delle linee offensive, con la conseguenza che il principale effetto della nuova regola è stato quello di favorire difese più basse, anziché incentivare un calcio maggiormente votato all’attacco. Il numero delle segnalazioni di fuorigioco è diminuito del 54%, soprattutto per effetto del diverso posizionamento delle difese. L’aumento delle reti segnate è stato invece contenuto rispetto alle stagioni precedenti.

In particolare, soltanto 13 gol sono stati realizzati da calciatori che sarebbero stati considerati in fuorigioco con le regole attuali. «Sebbene siano visibili alcune tendenze di lieve entità, nessuna è paragonabile per dimensioni alla variazione del 54% nelle segnalazioni di fuorigioco», si legge nel rapporto citato dal Times. La domanda centrale dell’analisi era se la nuova interpretazione del fuorigioco fosse effettivamente in grado di favorire il calcio offensivo. E, secondo le valutazioni emerse, la risposta sarebbe stata negativa.

L’IFAB verso la bocciatura della proposta

«Il consenso generale è che il fuorigioco proposto da Wenger non funzioni. Le difese si sono abbassate molto e non sono stati segnati molti più gol. Alcune delle reti realizzate, inoltre, sono sembrate strane», ha spiegato al quotidiano britannico una fonte interna ai comitati consultivi dell’IFAB. «È stato frustrante anche per i giocatori. Questa non è la strada da seguire», ha aggiunto la stessa fonte.

Secondo un’altra persona a conoscenza delle discussioni, gli esperti non sarebbero stati convinti dai risultati della sperimentazione, compreso lo stesso Wenger. Un ulteriore elemento che avrebbe contribuito alla valutazione negativa è rappresentato dall’introduzione della tecnologia semiautomatica per il rilevamento del fuorigioco, che ha già permesso di affrontare alcune delle criticità legate alle decisioni millimetriche.

In Premier League, per esempio, viene applicata una tolleranza di cinque centimetri nelle valutazioni effettuate attraverso il sistema semiautomatico, proprio per evitare che un attaccante venga penalizzato per differenze minime. La bocciatura della proposta attuale non significherebbe comunque la fine delle sperimentazioni. Wenger potrebbe infatti orientarsi verso una soluzione alternativa, che preveda di considerare soltanto il busto dei calciatori nella valutazione del fuorigioco, escludendo piedi e gambe.