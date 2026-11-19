Nonostante la crescita, il comparto resta piccolo rispetto all’intero gioco pubblico. Nei nove mesi la raccolta complessiva ha toccato 127,8 miliardi di euro, di cui le lotterie telematiche rappresentano lo 0,24% . Anche la spesa effettiva, cioè la differenza fra le somme giocate e le vincite restituite, è aumentata meno delle giocate: +16%, fino a circa 56 milioni su un totale di 15,6 miliardi.

Fra gennaio e settembre 2026 i Gratta e Vinci online hanno raccolto 308 milioni di euro , il 24% in più rispetto agli stessi mesi del 2025. Il dato è stato fornito il 4 novembre dalla sottosegretaria all’Economia Lucia Albano , che rispondeva in Commissione Finanze alla Camera a un’interrogazione del Partito democratico sulle sei nuove lotterie istantanee a distanza autorizzate a settembre dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli .

Ancora più piccolo è il perimetro delle lotterie Multiprice, che propongono la stessa struttura di premi a prezzi diversi, a partire da 10 centesimi. Secondo l’ADM valgono circa lo 0,81% del comparto delle lotterie istantanee. A questa famiglia appartengono anche i sei giochi Multiprice Kappa autorizzati con la determinazione dell’ADM del 21 settembre, che i deputati firmatari dell’interrogazione chiedevano di revocare.

Già questo incremento annuo supera quanto il canale online ha raccolto fra gennaio e settembre 2026. In euro, del resto, il +24% delle lotterie telematiche corrisponde a circa 60 milioni di giocate in più in nove mesi.

Il confronto più utile è con le dimensioni complessive delle lotterie istantanee. Secondo la Relazione sul settore dei giochi pubblici, trasmessa dall’ADM al Parlamento il 14 aprile 2026 e richiamata nel dossier della Camera sulla legge di bilancio , nel 2025 le lotterie a estrazione istantanea hanno raccolto 12,9 miliardi di euro , circa 336 milioni in più dell’anno precedente.

Quel limite è una media riferita all’intero settore delle lotterie istantanee, fisiche e a distanza insieme, come stabilito da un decreto direttoriale dell’ADM del dicembre 2014. Il singolo canale può quindi superarlo: con 308 milioni raccolti e 56 milioni di spesa, le lotterie telematiche hanno restituito in vincite circa l’82% delle giocate.

La raccolta online, ha osservato Albano nella risposta pubblicata dalla Camera , «continua a essere poco significativa rispetto al totale generale della raccolta di gioco». Il governo ha escluso la revoca dei nuovi giochi.

Per quasi quarant’anni il tabacco ha finanziato la Formula 1, fino al divieto europeo del 2005. Oggi le sponsorizzazioni sono stimate oltre i 3 miliardi di dollari e il campionato ha un operatore di scommesse ufficiale. In Italia il divieto di pubblicità del gioco resta in vigore anche dopo la sentenza della Consulta.

Bingo, l’online cresce più della sala ma meno del web

Nel bingo lo scarto fra variazione e peso si presenta da un’altra angolazione. Lo Studio sul settore dei giochi in Italia realizzato dall’Ufficio studi della CGIA di Mestre con As.Tro-Confindustria SIT, presentato a Roma il 13 novembre, ricostruisce per il 2025 giocate a distanza per 272 milioni di euro. Rispetto al 2024 l’aumento è del 4,2%, rispetto al 2019 di circa il 77%.

In sala il volume è rimasto quasi immobile: 1,499 miliardi nel 2025, contro 1,506 dell’anno prima e 1,498 del 2019. Le sale attive, secondo la Relazione ADM già citata, sono scese da 183 a fine 2024 a 181 a fine 2025, mentre la spesa complessiva del bingo si è fermata a 529,3 milioni.

Nello stesso arco di tempo l’intero gioco a distanza è cresciuto molto più in fretta, passando dai 36,4 miliardi del 2019 ai 100,8 miliardi del 2025, quasi il triplo.

Letto accanto a questo dato, il +77% del bingo online descrive un segmento che dentro il canale digitale ha perso peso: valeva circa lo 0,4% delle giocate online nel 2019, meno dello 0,3% nel 2025.

I dati mensili confermano le proporzioni. A ottobre nelle sale di bingo online dei concessionari ADM sono stati giocati 23,1 milioni di euro, con una spesa di 6,36 milioni; il dato è provvisorio, perché alcuni concessionari non hanno ancora completato la trasmissione.

Conta poi la struttura del gioco. Nel bingo a distanza di ottobre le vincite hanno restituito circa il 72% delle puntate, mentre nel casinò online la spesa vale poco più del 4% della raccolta. Per questo il confronto fra comparti diversi si fa sulla spesa, che misura i ricavi lordi, e non sul volume delle giocate.

Casinò online, i concessionari minori e l’effetto base

Fra i casinò online lo stesso scarto riguarda i singoli operatori. Secondo i dati mensili di mercato, a ottobre il comparto ha generato una spesa di 319,8 milioni di euro, il 9,3% in più dei 292,6 milioni di un anno prima, su una raccolta di circa 7,5 miliardi. Lottomatica resta prima con il 31,4% della spesa, davanti a Sisal con il 13,3%.

Le variazioni più ampie appartengono a marchi molto più piccoli. Staryes è cresciuto del 68,3%, Domus Bet del 25,6%, il gruppo Betsson del 17,8%. Le loro quote restano però minime: a settembre, ultimo mese con il dettaglio per operatore, Staryes valeva lo 0,65% della spesa complessiva e Domus Bet lo 0,96%.

Un anno fa la classifica delle crescite era un’altra. A ottobre 2025 Netwin aveva segnato +182,4%, Microgame +144,8% e Quigioco +76,1%, mentre a ottobre 2026 Quigioco si è fermato al 9,9% e Netwin al 12,5%, a ridosso della media del mercato. Anche il settore nel suo insieme correva di più: a ottobre 2025 la spesa era cresciuta del 16,2%.

Il quadro in cui si muovono grandi e piccoli è fissato dalle concessioni. Dal 13 novembre 2025 il gioco a distanza è affidato a 46 operatori titolari di 52 concessioni ADM, l’elenco da cui parte la guida di Calcio e Finanza ai migliori casinò online.

Manovra 2027, le proroghe per bingo e Gratta e Vinci

Sul bingo e sulle lotterie istantanee la manovra interviene attraverso le concessioni. Il disegno di legge di bilancio 2027, all’esame della Camera, prevede la proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2029 delle concessioni del bingo, che scadono a fine 2026 e fanno capo a 94 concessionari.

Le sale lavorano in regime di proroga da anni. La legge di stabilità 2014 prevedeva una gara per 210 concessioni, rinviata più volte; per il 2025 e il 2026 la legge di bilancio 2025 ha poi fissato un corrispettivo di 108.000 euro per concessione e per anno.

Dopo le pronunce dei giudici amministrativi, l’ADM ha sostituito l’importo fisso prima con un’indennità provvisoria di 2.800 euro al mese e poi, a luglio 2026, con un sistema a 81 scaglioni legati al fatturato, valido dal 2018 al 2026.

Con l’articolo 27 l’indennità mensile diventerebbe commisurata al fatturato realizzato da ciascuna sala nell’anno precedente, cioè al valore delle cartelle vendute, attraverso un sistema di scaglioni. Le fasce previste sono 81, da 6.500 euro al mese per chi non supera 1,2 milioni l’anno fino a 14.500 euro oltre i 17 milioni.

Per l’erario il dossier della Camera indica maggiori entrate per 26,14 milioni nel 2027 e per 21,5 milioni in ciascuno dei due anni successivi. L’articolo 27 ricalcolerebbe sul fatturato anche le indennità dovute dal 2018, da 3.250 a 11.250 euro al mese. Un altro comma ridurrebbe la distanza minima da rispettare quando una concessione viene trasferita in un altro comune.

Sui Gratta e Vinci interviene l’articolo 28, che prevede di spostare dal 30 settembre 2028 al 31 dicembre 2029 la scadenza della concessione di Lotterie Nazionali. Alla società fanno capo sia i biglietti delle ricevitorie sia i Gratta e Vinci online autorizzati, che si acquistano con un conto di gioco presso i concessionari ADM.

Per i quindici mesi aggiuntivi il concessionario dovrebbe versare 188 milioni di euro, in due rate con scadenza il 31 marzo e il 30 settembre 2027. La cifra deriva dalla rivalutazione su base annua degli 800 milioni corrisposti a suo tempo per i nove anni di concessione.

Secondo la relazione del governo, l’obiettivo della proroga è allineare questa scadenza a quella delle altre concessioni di gioco pubblico, così da programmare in modo coordinato le gare successive. Nel calendario indicato dalla manovra, bingo, Gratta e Vinci, scommesse su rete fisica e apparecchi scadrebbero tutti il 31 dicembre 2029.

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