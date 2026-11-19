Secondo quanto riportato da The Athletic, la decisione è stata presa durante una riunione dei proprietari e dei dirigenti delle società di Premier League, svoltasi nella giornata di oggi a Londra. Si è trattato del primo incontro tra i rappresentanti dei club dopo la pubblicazione del verdetto relativo al Manchester City, contro il quale la società ha presentato ricorso.

I club della Premier League hanno deciso di farsi carico delle eventuali spese legali dei vertici della Lega , qualora gli sponsor del Manchester City decidessero di avviare azioni giudiziarie nei loro confronti a titolo personale. La misura arriva dopo la sentenza della commissione indipendente che, lo scorso settembre, ha riconosciuto il club inglese colpevole di numerose violazioni delle norme economico-finanziarie del campionato.

La proposta è stata approvata a larga maggioranza. Secondo le ricostruzioni successive, 18 club hanno votato a favore e due contro, Manchester City e Nottingham Forest. Il provvedimento consentirà di garantire una copertura economica ai cinque componenti del consiglio di amministrazione della Premier League qualora dovessero affrontare procedimenti giudiziari personali.

Tra i beneficiari figurano l’amministratore delegato Richard Masters, la presidente Alison Brittain e i tre amministratori non esecutivi Mai Fyfield, Dharmash Mistry e Matthew Ryder.

Manchester City, perché gli sponsor minacciano azioni legali

La decisione delle società inglesi è legata alle possibili conseguenze del verdetto pronunciato dalla commissione indipendente sul caso Manchester City.

L’organismo ha riconosciuto il club colpevole di oltre cento violazioni delle regole finanziarie della Premier League, relative al periodo compreso tra il 2009 e il 2018. Secondo le conclusioni della commissione, il City avrebbe artificiosamente aumentato i propri ricavi e ridotto i costi attraverso accordi commerciali considerati fittizi, utilizzati per mascherare finanziamenti provenienti dalla proprietà, riconducibile ad Abu Dhabi United Group.

Il Manchester City ha respinto le accuse, contestando le conclusioni della commissione e presentando ricorso contro la decisione. Il procedimento è ancora in corso e non sono state stabilite sanzioni definitive. Dopo la pubblicazione del verdetto, tuttavia, alcuni partner commerciali del club hanno manifestato la propria contrarietà alle conclusioni e alle modalità con cui sono state comunicate pubblicamente.

In particolare, Etihad Airways, storico sponsor di maglia del Manchester City e titolare dei diritti di denominazione dello stadio, ha annunciato a settembre di stare valutando possibili azioni legali. La compagnia aerea ha respinto categoricamente qualsiasi conclusione o implicazione che potesse suggerire un suo coinvolgimento in accordi commerciali irregolari.

Etihad ha inoltre criticato la comunicazione della Premier League, sostenendo che la mancanza di chiarezza e trasparenza, insieme alla divulgazione selettiva di alcune informazioni, avrebbe prodotto conseguenze dannose per la propria reputazione, nonostante la compagnia non fosse stata nominata espressamente nella decisione pubblicata.

Anche Etisalat valuta il ricorso alle vie legali

Alle contestazioni di Etihad si sono aggiunte quelle di Etisalat, altro partner commerciale del Manchester City. In una dichiarazione rilasciata al quotidiano britannico The Times il 16 novembre, un portavoce della società di telecomunicazioni ha definito le conclusioni pubblicate dalla Premier League, per quanto riguardano Etisalat, «completamente false e diffamatorie».

La società ha inoltre confermato di stare valutando tutte le possibili iniziative per tutelare i propri diritti attraverso gli strumenti legali disponibili. Le posizioni assunte dai due sponsor hanno quindi spinto la Premier League a rafforzare le garanzie per i propri dirigenti, evitando che possano essere chiamati a sostenere personalmente le spese derivanti da eventuali azioni giudiziarie legate allo svolgimento delle loro funzioni.