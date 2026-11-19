Il Palermo prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento all’interno del City Football Group, la holding internazionale che controlla anche il Manchester City e numerose altre società calcistiche nel mondo. Un progetto che punta a rafforzare progressivamente la struttura sportiva, organizzativa e commerciale del club rosanero, con l’obiettivo di costruire una società competitiva e sostenibile nel lungo periodo.

In questo contesto si inserisce anche il bilancio relativo alla stagione 2025/26, che fotografa l’evoluzione economico-finanziaria del Palermo e gli investimenti portati avanti dalla proprietà. Un percorso che continua a richiedere risorse significative, ma che evidenzia allo stesso tempo la crescita della capacità del club di generare ricavi e il sostegno garantito dalla controllante.