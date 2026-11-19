Inter e Nike ampliano la propria collaborazione e presentano la prima Air Force 1 dedicata al club nerazzurro. La nuova sneaker, disponibile da oggi, 19 novembre, rappresenta un ulteriore passo nell’espansione del marchio Inter nel settore lifestyle, attraverso uno dei modelli più riconoscibili del colosso statunitense dell’abbigliamento sportivo. Il progetto riprende il concept creativo della seconda maglia dell’Inter per la stagione 2026/27, ispirata all’immaginario del baseball americano e alla sua influenza sulla cultura sportiva e urbana. Un’iniziativa che punta a rafforzare il legame tra calcio, moda e lifestyle, portando i colori nerazzurri anche al di fuori del terreno di gioco. Protagonisti della campagna di lancio sono i calciatori Lautaro Martínez, Pio Esposito e Yann-Aurel Bisseck, insieme alle calciatrici Michela Cambiaghi e Benedetta Glionna, coinvolti per raccontare la connessione tra l’identità del club e le nuove tendenze della cultura contemporanea.

Come sono fatte le nuove Air Force 1 dell’Inter La nuova sneaker presenta una tomaia in pelle bianca, arricchita da dettagli nelle tonalità Lyon Blue e Blue Void, che richiamano i colori della seconda divisa nerazzurra. Il design riprende inoltre alcuni elementi caratteristici delle uniformi da baseball, a partire dalle tradizionali righe gessate (pinstripes), riprodotte sulla linguetta. Il modello presenta anche un doppio Swoosh e un rivestimento in tessuto che avvolge la struttura della scarpa. Il richiamo all’Inter emerge attraverso diversi dettagli esclusivi. Il logo del club in versione monogramma è ricamato sul tallone di una delle due scarpe e riprodotto in rilievo sulla tomaia. Completano il modello il branding congiunto Nike-Inter sulla soletta interna e un set di lacci aggiuntivi nei colori Lyon Blue e Blue Void. Le nuove Nike Air Force 1 dell’Inter sono disponibili dal 19 novembre 2026 attraverso diversi canali di vendita, sia online sia nei negozi fisici. Il modello può essere acquistato sul sito ufficiale del club, store.inter.it, e su nike.com, oltre che negli Inter Store di Milano, Castello e San Siro.