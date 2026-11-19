A partire da questa stagione, il Napoli e l’azienda modenese svilupperanno insieme nuovi prodotti e iniziative rivolti sia agli appassionati che seguono da anni le storiche raccolte Panini, sia ai più giovani che si avvicinano al collezionismo grazie al tifo per gli azzurri.

Il Napoli ha annunciato una nuova partnership con Panini , che diventa così Official Partner dei collezionabili del club azzurro. La collaborazione prende il via nell’ anno del centenario con una speciale iniziativa che sarà svelata nei prossimi mesi.

Il Gruppo Panini, presente in oltre 150 Paesi, è leader mondiale nel mercato delle figurine adesive e delle trading cards. Il suo legame con il calcio italiano si rinnova ogni stagione attraverso l’album Calciatori Panini, giunto alla 66esima edizione con la raccolta 2026/27, lanciata lo scorso 20 ottobre. La partnership con il Napoli si inserisce in questa lunga tradizione. A darle impulso sarà la passione dei tifosi partenopei, che ispirerà la creazione di prodotti capaci di custodire nel tempo la centenaria storia del club azzurro

«Panini è sinonimo di calcio per milioni di appassionati in tutto il mondo – ha commentato Tommaso Bianchini, Direttore Generale dell’Area Business del Napoli –. Siamo orgogliosi di avviare un nuovo percorso con un partner che occupa un posto speciale nei ricordi di chi ama questo sport. Insieme vogliamo portare la storia e i protagonisti del nostro Club a un pubblico sempre più ampio, in Italia e all’estero».

Queste le parole invece di Martina Limoni, Collectibles and Distribution Italian Market Director di

Panini:: «Siamo particolarmente orgogliosi di questo accordo con il Napoli. Un accordo che permette a Panini di rappresentare, attraverso le sue raccolte, uno dei club più amati e titolati d’Italia. Nei prossimi mesi Panini svilupperà un ricco piano editoriale e siamo sicuri che i collezionisti campani, da sempre tra i più affezionati alle raccolte Panini, sapranno accogliere ogni pubblicazione con la passione che ogni anno riservano alla collezione di figurine Calciatori».