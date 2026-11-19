L’iniziativa, denominata “ Allenarsi in realtà virtuale per migliorare la capacità decisionale” , ha coinvolto i calciatori delle formazioni Under 13 e Under 14 del Monza, con l’obiettivo di sviluppare competenze fondamentali come l’accuratezza delle decisioni, la velocità di elaborazione delle informazioni, la flessibilità cognitiva e il controllo inibitorio.

Attraverso appositi visori, i giovani calciatori sono stati immersi in situazioni di gioco realistiche, ricreate attraverso video a 360 gradi. Le esercitazioni hanno riprodotto diverse fasi di una partita, dalle azioni difensive e di intercettamento fino allo smarcamento, al dribbling, al passaggio e al tiro.

Il progetto si inserisce nel percorso di formazione del settore giovanile rosanero — brianzolo — e nella metodologia Monza Drive, attraverso la quale il club punta a formare calciatori consapevoli, mettendo a disposizione strumenti tecnologici e competenze professionali per favorirne la crescita sportiva e personale.

Come funziona l’allenamento in realtà virtuale del Monza

La metodologia è stata sviluppata dallo staff tecnico del Monza insieme al gruppo di ricerca dell’Università Cattolica, partendo dall’ipotesi che i processi cognitivi siano strettamente collegati all’esperienza corporea. «Il progetto nasce all’interno di una linea di ricerca che stiamo portando avanti da diversi anni, e si basa sull’ipotesi che i nostri processi cognitivi siano strettamente ancorati all’uso del corpo», ha spiegato Claudia Repetto, docente di Psicologia generale all’Università Cattolica.

«Abbiamo pensato di applicare questi principi alla pratica sportiva, nella quale gli atleti sono chiamati a prendere decisioni molto velocemente. Abbiamo registrato dei video in formato 360 gradi, visibili in maniera sferica, presentati dal punto di vista dell’atleta che è l’autore dell’azione in corso».

Un elemento centrale del progetto è proprio la visualizzazione delle azioni in prima persona, che permette al calciatore di immedesimarsi direttamente nella situazione di gioco e di scegliere come comportarsi. «Il punto di vista in prima persona è estremamente importante e vantaggioso, perché riconoscere sé stessi come autori dell’azione dà un vantaggio cognitivo e migliora la prestazione al compito cognitivo che stiamo svolgendo», ha aggiunto Repetto.

I risultati dopo quattro settimane di allenamento

Le sessioni si sono svolte presso il Monza Lab, prima dell’allenamento tradizionale sul campo. Ogni atleta ha avuto la possibilità di osservare 15 video immersivi, ciascuno dedicato a una specifica situazione di gioco.

«Prima dell’allenamento tradizionale, gli atleti venivano al Monza Lab per visionare 15 video in modalità immersiva, con l’ausilio di un visore, che rappresentavano scene di gioco realistiche», ha spiegato Francesca Gala, dottoranda in Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, nell’ambito del percorso interateneo coordinato dalla professoressa Caterina Gozzoli, direttrice scientifica di Cattolica per lo Sport. Il funzionamento degli esercizi prevedeva che il filmato venisse interrotto nel momento in cui il calciatore doveva prendere una decisione. A quel punto, il giovane atleta era chiamato a individuare immediatamente la soluzione più efficace, simulando le condizioni di rapidità e pressione tipiche di una partita. «Dallo smarcamento al dribbling, fino al tiro. I video si interrompono nel punto decisionale e l’atleta deve immediatamente decidere cosa fare in quella situazione», ha raccontato Gala.

I primi risultati sono stati positivi. Dopo quattro settimane di attività, i ricercatori hanno riscontrato un miglioramento nella capacità dei giovani calciatori di riconoscere il contesto di gioco e selezionare l’azione ottimale. L’esperienza ha quindi evidenziato il potenziale delle tecnologie immersive come supporto allo sviluppo delle competenze cognitive, pur senza sostituire l’allenamento tecnico e tattico tradizionale.