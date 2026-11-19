L’Oréal sarebbe assistita da Goldman Sachs , mentre la maison avrebbe affidato il mandato di consulenza a Rothschild & Co . Le trattative sarebbero già in una fase avanzata, anche se un’intesa definitiva non è stata ancora raggiunta. Tra gli aspetti ancora da definire figura la valutazione della società, che tuttavia non dovrebbe rappresentare un ostacolo decisivo alla conclusione dell’accordo.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, nei giorni scorsi si sarebbe svolto un incontro ai massimi livelli tra i rappresentanti di L’Oréal e quelli della casa di moda italiana. Il gruppo francese, guidato dall’amministratore delegato Nicolas Hieronimus, assumerebbe il ruolo di capofila dell’operazione, che prevede la cessione complessiva del 15% del capitale di Armani .

I rapporti industriali con L’Oréal ed EssilorLuxottica

L’eventuale ingresso nel capitale consentirebbe a entrambi i gruppi di rafforzare collaborazioni industriali consolidate da decenni. L’Oréal è partner di Armani dal 1988 attraverso la licenza relativa ai prodotti di bellezza e ai profumi, recentemente prolungata fino al 2050. Il rapporto genera circa 1,3 miliardi di euro di fatturato netto per il colosso francese.

Anche EssilorLuxottica vanta una partnership storica con la maison, per la quale produce e distribuisce gli occhiali a marchio Giorgio Armani. La società sarebbe interessata a rilevare una partecipazione fino al 5%, anche se non è escluso che la quota definitiva possa risultare inferiore. Alla componente industriale si aggiungerebbe il legame personale e finanziario costruito nel tempo tra Giorgio Armani e Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, che contribuirebbe a spiegare l’interesse del gruppo per l’operazione.

Sarebbe invece uscita dalle trattative LVMH, il terzo gruppo indicato esplicitamente da Giorgio Armani nel testamento tra i potenziali acquirenti di una partecipazione. Il colosso francese controllato dalla famiglia Arnault dispone già di attività proprie nei settori della profumeria e dell’occhialeria, nei quali operano rispettivamente L’Oréal ed EssilorLuxottica.

Il nuovo assetto azionario entro marzo 2027

L’obiettivo sarebbe quello di completare la definizione della nuova compagine sociale entro marzo 2027, rispettando la scadenza di 18 mesi prevista nel testamento del fondatore per la cessione del primo 15% del capitale. Attualmente, la proprietà della maison è interamente riconducibile alla Fondazione Giorgio Armani, che detiene il 100% del capitale. La distribuzione dei diritti di voto è tuttavia differente: il 30% spetta alla Fondazione, il 40% al presidente Leo Dell’Orco e il restante 30% è suddiviso in parti uguali tra i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana.

Qualora l’operazione con L’Oréal ed EssilorLuxottica andasse in porto, i due nuovi azionisti assumerebbero un ruolo di supporto industriale alla famiglia e alla Fondazione nell’attuazione del piano strategico della maison. L’ingresso nel capitale potrebbe inoltre rappresentare un primo passo in vista di ulteriori evoluzioni proprietarie. Le disposizioni testamentarie prevedono infatti anche la possibilità di una futura cessione della maggioranza del gruppo o di una quotazione in Borsa, scenari che potrebbero offrire ai nuovi soci opportunità di valorizzazione finanziaria dei rispettivi investimenti.