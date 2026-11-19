Il 69enne imprenditore, nato nell’attuale Ucraina e naturalizzato statunitense e britannico, ha avviato il proprio investimento nella società aerospaziale fondata da Elon Musk nel 2020 , partecipando successivamente a diversi round di finanziamento fino alla quotazione record in Borsa dello scorso giugno.

Len Blavatnik, proprietario della piattaforma di streaming sportivo DAZN e azionista di controllo di Warner Music Group, detiene una partecipazione in SpaceX dal valore stimato di circa 5 miliardi di dollari (poco meno di 4,6 miliardi di euro, al cambio attuale). È quanto riporta Bloomberg, citando una fonte a conoscenza dell’investimento effettuato dal miliardario attraverso il proprio gruppo, Access Industries.

Nel portafoglio figurano oggi anche partecipazioni nella società energetica Constellation Energy , nel produttore di sostanze chimiche LyondellBasell e nello studio cinematografico e televisivo A24 , oltre a investimenti immobiliari di lusso, tra cui il Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, sulla Costa Azzurra. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio personale di Blavatnik è stimato in 43,4 miliardi di dollari , cifra che lo colloca tra le cinquanta persone più ricche al mondo.

La fortuna dell’imprenditore affonda le radici negli investimenti effettuati in Russia negli anni Novanta, principalmente nei settori dell’alluminio e del petrolio. Oltre un decennio fa, la cessione della partecipazione nella joint venture petrolifera TNK-BP ha contribuito a liberare risorse successivamente destinate a nuovi investimenti internazionali.

Il ruolo del figlio Val e gli altri investitori in SpaceX

Nella costruzione della partecipazione in SpaceX avrebbe avuto un ruolo importante anche Val Blavatnik, primogenito dell’imprenditore. Il 29enne sarebbe stato determinante nello sviluppo dell’investimento nella società di Musk. Val Blavatnik ricopre incarichi dirigenziali nelle divisioni nordamericana e britannica di Warner Music e nelle attività di sviluppo societario del gruppo, oltre a essere consulente speciale di Access Technology Ventures, il braccio dedicato agli investimenti tecnologici della holding.

Il giovane manager ha inoltre partecipato alla cordata guidata dalla famiglia Khosla che lo scorso settembre ha acquisito i Seattle Seahawks, franchigia della NFL, in un’operazione valutata 9,6 miliardi di dollari. Blavatnik non è l’unico grande investitore ad aver rafforzato la propria presenza nel capitale di SpaceX. Secondo Bloomberg, almeno dieci family office di importanti patrimoni privati hanno comunicato nuove partecipazioni nella società durante il trimestre concluso il 30 settembre.

Tra questi figurano le strutture di investimento della famiglia svedese Rausing e di Jan Koum, cofondatore di WhatsApp. Anche Appaloosa Management, il fondo guidato da David Tepper, ha incrementato significativamente la propria esposizione, portandola a circa 585 milioni di dollari alla fine di settembre. Duquesne Family Office, riconducibile a Stanley Druckenmiller, deteneva invece una partecipazione da 30,5 milioni.

La famiglia di Nick Pritzker, erede del gruppo alberghiero Hyatt, aveva un investimento valutato 1,8 miliardi di dollari a fine giugno, prima di ridurne l’esposizione di quasi la metà nei tre mesi successivi. Per Blavatnik, la partecipazione da circa 5 miliardi in SpaceX rappresenta dunque uno degli investimenti più rilevanti all’interno di un portafoglio sempre più diversificato, che comprende anche attività legate allo sport e ai media attraverso DAZN e Warner Music.