È poi intervenuto il presidente della Serie C Matteo Mariani che ha affrontato i temi dello sviluppo del campionato. Tema centrale anche la valorizzazione dei giovani talenti, sulla quale è intervenuto il vicepresidente vicario Gianfranco Zola , promotore della “ Riforma Zola” , ovvero l’iniziativa per valorizzare i giovani calciatori dei settori giovanili de proprietà della Serie C.

La giornata è stata l’occasione per fare il punto sui progressi compiuti dalla Serie C negli ultimi anni, in seguito alla partnership con Sky avviata nel 2023, e presentare i prossimi obiettivi. Ad aprire la giornata sono stati Andrea Duilio , CEO di Sky Italia, e Giuseppe De Bellis , Executive Vice President Sport, News and Entertainment.

La Serie C punta a migliorare sempre di più, visto il periodo di crescita avviato nelle ultime stagioni. È questo il messaggio emerso da “ Serie C Next Step” , l’evento organizzato il 19 novembre negli studi di Sky Italia a Milano Rogoredo, che ha riunito i vertici della Lega Pro e di Sky Sport , insieme ai rappresentanti dei club e ai partner del campionato.

A intervenire sul tema è stato anche Federico Ferri , Direttore responsabile di Sky Sport. Da questa stagione e fino al 2031 infatti, Sky è il produttore audiovisivo del campionato: «Siamo felici di ospitare ancora una volta le società di Serie C nella nostra Casa dello Sport. Per noi rappresentano un legame prezioso con i territori e le tante piazze che, da nord a sud, vivono il calcio con grande passione. Da questa stagione e fino al 2031 Sky è anche il produttore audiovisivo del campionato, attraverso un modello tecnologico innovativo basato su infrastruttura IP, produzione da remoto e Smart Gallery Hub . Un’evoluzione che ci consente di rendere ancora più ricco e qualitativo il racconto del campionato e delle 60 società».

La Serie C ha presentato i nuovi spazi dedicati alle società all’interno degli edifici di Sky Italia , a Milano Rogoredo. Il progetto che si inserisce anche nel percorso che ha coinvolto anche l’ammodernamento gli impianti sportivi , con l’installazione di nuove telecamere in tutti gli stadi e l’introduzione di una regia moderna e nuovi studi.

Marani: «Un giorno importante per la Serie C»

A chiudere l’incontro è stato il Presidente della Lega Pro, Matteo Marani. Il presidente ha sottolineato il valore della collaborazione con Sky e l’importanza dei nuovi spazi messi a disposizione dei club.

«È un giorno importante per la Serie C. Poter presentare ai nostri club e ai nostri partner dei nuovi ambienti di Lega Pro nel cuore di Sky, a Milano, è un orgoglio. Si tratta di un processo di crescita avviato tre anni fa che vogliamo continui. Per questo motivo, con ‘Serie C Next Step’ abbiamo voluto segnare i prossimi passi da compiere in un futuro che ci auguriamo sia sì di sviluppo, ma anche di sostenibilità. Un ringraziamento al Chief Executive Officer Andrea Duilio e a tutto lo staff di Sky per averci accolto e ospitato con cortesia enorme in questo significativo evento».

Nel corso della giornata sono intervenuti anche Nicola Giovanni Ayroldi, Capo commissione della CAN C, e Domenico Messina, Direttore tecnico AIA., che hanno espresso soddisfazione per l’utilizzo della tecnologia FVS. L’evento ha inoltre rappresentato l’occasione per presentare ufficialmente Netwin.news come Live Stats Partner della Serie C.