L’operazione, annunciata ufficialmente dalle parti nella giornata odierna, rappresenta un ulteriore passo nella strategia di diversificazione del portafoglio di Exor, tradizionalmente legato all’industria automobilistica attraverso partecipazioni in società come Ferrari e Stellantis, ma sempre più orientato anche al settore sanitario. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il valore della partecipazione ampliata è stimato in circa 920 milioni di euro, sulla base di una capitalizzazione di mercato di bioMérieux intorno ai 10,8 miliardi.

Exor rafforza la propria presenza nel settore sanitario. La holding della famiglia Agnelli-Elknn ha annunciato un accordo con Institut Mérieux per incrementare la propria partecipazione diretta in bioMérieux , società francese quotata in Borsa e specializzata nella diagnostica “in vitro”. La quota passerà dall’attuale 3,87% all’8,53%, per un valore complessivo stimato in circa 920 milioni di euro .

Come funziona l’operazione tra Exor e Institut Mérieux

L’incremento della partecipazione non avverrà attraverso un acquisto di azioni sul mercato, ma mediante uno scambio di partecipazioni con Institut Mérieux, holding controllata dalla famiglia francese Mérieux. In particolare, Exor riceverà ulteriori azioni di bioMérieux attraverso una riduzione del capitale sociale di Institut Mérieux, in cambio di parte delle quote che già detiene nella holding francese.

Al completamento dell’operazione, previsto per dicembre 2026 e subordinato alla conclusione del periodo di opposizione dei creditori e all’approvazione formale degli azionisti di Institut Mérieux, la struttura delle partecipazioni sarà la seguente:

Exor in bioMérieux: 8,53% del capitale e 5,35% dei diritti di voto;

8,53% del capitale e 5,35% dei diritti di voto; Institut Mérieux in bioMérieux: 55,24% del capitale e 68,67% dei diritti di voto;

55,24% del capitale e 68,67% dei diritti di voto; Exor in Institut Mérieux: 5,02% del capitale e 2,58% dei diritti di voto.

Institut Mérieux manterrà dunque il controllo di bioMérieux, mentre Exor continuerà a essere un azionista della holding francese, consolidando una partnership avviata nel 2022.

Nell’ambito dell’accordo, il consiglio di amministrazione di bioMérieux dovrebbe inoltre proporre, alla prossima assemblea annuale, la nomina di Benoît Ribadeau-Dumas come rappresentante di Exor nel board. Il manager siede già nel consiglio di Institut Mérieux ed è osservatore senza diritto di voto in quello di bioMérieux.

La strategia di Exor nel settore della sanità

L’operazione si inserisce in un percorso avviato da Exor negli ultimi anni per ampliare la propria esposizione al settore della salute, affiancando alle tradizionali partecipazioni industriali investimenti in aziende attive nella diagnostica, nei dispositivi medici e nei servizi sanitari.

Una svolta importante è arrivata nel 2022, quando la holding ha investito circa 830 milioni di euro in Institut Mérieux, avviando il rapporto con la famiglia francese. Nello stesso anno Exor ha investito anche nel gruppo italiano di cliniche private Lifenet. Nel 2023 è arrivato l’ingresso nel capitale di Philips, produttore olandese di tecnologie e dispositivi medicali, di cui Exor è diventata il principale azionista, con una partecipazione che ha raggiunto il 19%.

Nel 2025 la holding della famiglia Agnelli è entrata direttamente nel capitale di bioMérieux, acquisendo il 3,87%. L’operazione appena annunciata porta dunque la partecipazione a più del doppio, rafforzando il peso di Exor in una società considerata strategica per la crescita nel comparto sanitario. La maggiore attenzione a questo settore accompagna il progressivo riequilibrio del portafoglio della holding, che nel 2022 aveva incassato oltre 8,5 miliardi di euro dalla cessione del gruppo riassicurativo PartnerRe alla francese Covéa.

Cosa fa bioMérieux: ricavi per 4,1 miliardi di euro

Fondata oltre sessant’anni fa, bioMérieux è uno dei principali operatori mondiali nella diagnostica in vitro, con una presenza diretta in 46 Paesi e attività commerciali in oltre 160 mercati grazie alla propria rete di distributori. Nel 2025 il gruppo ha registrato ricavi per 4,1 miliardi di euro, realizzando oltre il 94% delle vendite al di fuori della Francia.

La società produce sistemi diagnostici, reagenti, software e servizi utilizzati principalmente per individuare le cause di malattie infettive, comprese quelle respiratorie come Covid-19 e influenza. Le sue tecnologie sono impiegate anche per identificare contaminazioni microbiologiche nei settori agroalimentare, farmaceutico e cosmetico. Si tratta dunque di un’attività che unisce diagnostica clinica e sicurezza dei prodotti, due mercati sui quali Exor intende mantenere un orizzonte di investimento di lungo periodo.

Elkann: «Vogliamo sostenere bioMérieux nel lungo termine»

«Dal 2022, il nostro investimento in Institut Mérieux ci ha permesso di conoscere da vicino la cultura imprenditoriale della famiglia Mérieux e il suo impegno per la salute pubblica», ha dichiarato John Elkann, amministratore delegato di Exor, a proposito dell’operazione.

«Continuiamo a essere azionisti convinti del gruppo e siamo molto lieti di incrementare ulteriormente la nostra partecipazione in bioMérieux, una società che conosciamo bene, che apprezziamo per la sua leadership nella diagnostica e che vogliamo sostenere nel lungo periodo», ha aggiunto.

Soddisfazione anche da parte di Alexandre Mérieux, presidente di bioMérieux e vicepresidente di Institut Mérieux, che ha sottolineato il rapporto di fiducia costruito con Exor e la volontà di proseguire una collaborazione fondata su obiettivi industriali comuni. L’accordo conferma così la volontà della holding della famiglia Agnelli di rafforzare la propria presenza nella sanità, affiancando agli investimenti storici nell’automotive partecipazioni sempre più rilevanti in società attive nelle tecnologie mediche e nella diagnostica.