Un segno meno per i primi nove mesi del 2026 per quanto riguarda Mfe-Mediaset. Una novità che però non preoccupa i piani alti di Cologno Monzese, visto anche che la redditività del gruppo è cresciuta rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E un’incidenza importante arriva della consolidata tedesca Prosieben. Tra gennaio e settembre il gruppo ha registrato ricavi consolidati di 4,1 miliardi rispetto ai 4,5 miliardi del 2025 pro forma, cioè includendo le attività di Prosieben che l’anno scorso non facevano ancora parte di MFE in tutto il periodo considerato. «La flessione riflette principalmente la cessione di attività non strategiche (in Germania, ndr) e solo in parte la debolezza dei mercati pubblicitari europei, in particolare quello tedesco», si legge nella nota di Mfe-Mediaset.

I costi adjusted complessivi si riducono di 468 milioni, pari al 10,4%, «a conferma del significativo percorso di razionalizzazione ed efficientamento già realizzato», aggiunge la nota. Nei primi nove mesi il gruppo ha inoltre registrato un risultato netto adjusted negativo per 2,6 milioni, contro il dato proforma dello stesso periodo del 2025 positivo per 26,2 milioni. Il risultato netto prima delle tasse è stato positivo di 47,6 milioni rispetto al negativo proforma di 97,4 milioni dei primi nove mesi del 2025. Lo scostamento dei due dati è dovuto soprattutto a un forte utile fiscale contabilizzato l’anno scorso della tedesca Prosieben, che non si è ripetuto quest’anno. Nel periodo Mfe-Mediaset è tornata a un risultato operativo adjusted (Ebit) positivo per 110 milioni rispetto al dato negativo di 23 milioni pro forma precedente. Quest’ultimo e altri dati erano stati anticipati la scorsa settimana dal presidente e amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, come quello sul comparto Entertainment, core business del gruppo, che raggiunge un Ebit adjusted di 122 milioni, tre volte e mezzo quello del corrispondente periodo 2025 pro forma.