Conclusa l’ultima pausa Nazionali del 2026, anche la Champions League è pronta a ripartire con la quinta giornata della fase campionato dell’edizione 2026/27, la terza con il nuovo format e l’ultima del primo ciclo da quando la UEFA ha deciso di rivoluzionare le sue competizioni principali. Le 36 squadre in gara proseguono il loro percorso all’interno della fase campionato, con le consuete 18 sfide in programma tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre.

Sky sarà assoluta protagonista della competizione fino al 2027 in Italia, con la trasmissione di tutte le partite in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera (in programma per il prossimo turno il big match che metterà di fronte il Paris Saint-Germain e la Roma a Parigi).