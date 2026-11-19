Proprio del mercato milanese è tornato a parlare Cardinale nel corso di una conferenza stampa a New York organizzata dal Sports Business Journal. « Milano in questo momento è il mercato più caldo d’Europa . Quando sono arrivato quattro anni fa avevo due obiettivi , oltre che vincere; uno era quello dello stadio , che finalmente si farà e l’altro quello di investire nella pallacanestro e infatti ho avuto conversazioni con l’Olimpia Milano ben prima dell’avvento di Nba Europe ». Per quanto riguarda il Generali Stadium , Cardinale ha commentato: « È la sfida più grande in Europa ».

Presente sul palco insieme a Cardinale c’era anche vice-commissioner della Nba Mark Tatum, che nel frattempo ha negato la sua candidatura per diventare il commissioner di Nba Europe, per cui sarà presto assunto un CEO. «Il nostro obiettivo – ha esordito Tatum – è quello di ristrutturare l’ecosistema cestistico in Europa. La Nba sa come gestire una lega di successo, siamo convinti che questa possa essere un’opportunità unica e possiamo contare su importanti investitori». L’obiettivo rimane quello di dare il via al progetto per ottobre 2027, mentre i colloqui con l’Eurolega proseguono. «Vogliamo rispettare le tradizioni del basket europeo e la passione dei tifosi, ma anche senza un accordo con l’Eurolega il progetto andrà avanti», ha aggiunto Tatum.

Sull’argomento poi è intervenuto Cardinale: «Andremo avanti per la nostra strada con o senza un accordo perché sappiamo che alla fine noi saremo quelli che resteranno in piedi. Onestamente non riesco a capire come si possa operare per 26 anni e non riuscire a produrre un profitto (il riferimento è alla Eurolega, ndr). AdamSilver e MarkTatum stanno facendo di tutto ma per arrivare a un accordo ma bisogna essere in due a fare compromessi. Sono convinto che alla fine la Nba sarà quella che prevarrà».