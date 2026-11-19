Il cambio di passo impresso da Gerry Cardinale a partire da questa stagione con i suoi numerosi viaggi a Milano è espresso nel miglior modo possibile con la recente creazione di Milan Sports & Entertainment (MSE), piattaforma che riunirà le attività del fondo RedBird nel capoluogo lombardo, dalle infrastrutture sportive ai progetti legati al basket e agli eventi dal vivo.
Proprio del mercato milanese è tornato a parlare Cardinale nel corso di una conferenza stampa a New York organizzata dal Sports Business Journal. «Milano in questo momento è il mercato più caldo d’Europa. Quando sono arrivato quattro anni fa avevo due obiettivi, oltre che vincere; uno era quello dello stadio, che finalmente si farà e l’altro quello di investire nella pallacanestro e infatti ho avuto conversazioni con l’Olimpia Milano ben prima dell’avvento di Nba Europe». Per quanto riguarda il Generali Stadium, Cardinale ha commentato: «È la sfida più grande in Europa».
Presente sul palco insieme a Cardinale c’era anche vice-commissioner della Nba Mark Tatum, che nel frattempo ha negato la sua candidatura per diventare il commissioner di Nba Europe, per cui sarà presto assunto un CEO. «Il nostro obiettivo – ha esordito Tatum – è quello di ristrutturare l’ecosistema cestistico in Europa. La Nba sa come gestire una lega di successo, siamo convinti che questa possa essere un’opportunità unica e possiamo contare su importanti investitori». L’obiettivo rimane quello di dare il via al progetto per ottobre 2027, mentre i colloqui con l’Eurolega proseguono. «Vogliamo rispettare le tradizioni del basket europeo e la passione dei tifosi, ma anche senza un accordo con l’Eurolega il progetto andrà avanti», ha aggiunto Tatum.
Sull’argomento poi è intervenuto Cardinale: «Andremo avanti per la nostra strada con o senza un accordo perché sappiamo che alla fine noi saremo quelli che resteranno in piedi. Onestamente non riesco a capire come si possa operare per 26 anni e non riuscire a produrre un profitto (il riferimento è alla Eurolega, ndr). AdamSilver e MarkTatum stanno facendo di tutto ma per arrivare a un accordo ma bisogna essere in due a fare compromessi. Sono convinto che alla fine la Nba sarà quella che prevarrà».
«Dove sarà Nba Europe tra 10 anni? – ha chiuso Cardinale –. Diciamo che se per la nuova franchigia Nba di Las Vegas si parla di una valutazione di 13-14 miliardi di dollari, io penso che tra 10 anni i club di Nba Europe varranno almeno la metà».