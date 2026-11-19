Le tre candidature dovranno ora superare le verifiche previste dal regolamento elettorale. «Le candidature sono state trasmesse alla commissione elettorale affinché le esamini e si pronunci sulla loro ammissibilità», ha spiegato la FIFA in una nota ufficiale. Le federazioni affiliate saranno informate dei nominativi definitivamente ammessi entro il 18 febbraio 2027 , un mese prima del voto.

L’annuncio è arrivato nella giornata odierna, all’indomani della scadenza per la presentazione delle candidature. Per Infantino, alla guida della FIFA dal 2016, si prospetta dunque una competizione elettorale dopo la rielezione senza avversari del 2023. Non figura invece nell’elenco Ramon Vega , ex difensore svizzero che il mese scorso aveva annunciato l’intenzione di partecipare alla corsa per la presidenza.

Saranno tre i candidati alla presidenza della FIFA in vista delle elezioni del prossimo 18 marzo 2027. La Federcalcio internazionale ha ufficializzato le candidature di Gianni Infantino, Philippe Diallo e Kohzo Tashima , che si contenderanno la guida dell’organizzazione nel corso del 77° Congresso FIFA, in programma a Rabat, in Marocco.

Chi sono gli sfidanti di Gianni Infantino

Il principale sfidante del presidente uscente sarà Philippe Diallo, alla guida della Federcalcio francese (FFF) dal 2023. Il dirigente ha annunciato la propria candidatura nei giorni scorsi, ottenendo il sostegno delle federazioni europee rappresentate negli organismi direttivi della UEFA e nel Consiglio FIFA.

La sua discesa in campo arriva in un momento di forti tensioni tra una parte del calcio europeo e Infantino, soprattutto dopo le polemiche legate al progetto FIFA Forward Enterprise (FFE), con il quale la federazione internazionale aveva proposto l’apertura del capitale di una struttura commerciale legata ai diritti delle principali competizioni, tra cui i Mondiali.

Il piano, successivamente naufragato, aveva provocato una dura reazione da parte di numerose federazioni, con la Francia tra le protagoniste del fronte contrario alla proposta. «Alla luce delle serie preoccupazioni sulla direzione intrapresa dalla FIFA, le federazioni nazionali hanno chiesto un rinnovato clima di unità e fiducia all’interno della comunità calcistica mondiale», aveva sottolineato la UEFA annunciando il sostegno alla candidatura di Diallo.

Il terzo candidato è Kohzo Tashima, presidente onorario della Federcalcio giapponese, che aveva annunciato la propria intenzione di candidarsi all’inizio di novembre e ha formalizzato la richiesta mercoledì 18 novembre. Tashima, già presidente della federazione nipponica e membro del Consiglio FIFA, punta a rappresentare un’alternativa alla gestione attuale, ponendo particolare attenzione ai temi della governance e della trasparenza.