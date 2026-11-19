Il ritorno in campo di Ronaldinho, dopo 11 anni dall’ultima partita ufficiale, ha acceso i riflettori sulla Serie C. Il fuoriclasse brasiliano ha fatto il suo esordio domenica nel derby tra Ravenna e Forlì, attirando così l’attenzione dei media da tutto il mondo.

A commentare l’esperienza è stato Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, intervenuto oggi a margine dell’evento Serie C Next Step, organizzato negli studi di Sky Italia a Milano: «Per chi ama il calcio è stata una grande emozione, Ronaldinho è l’essenza del calcio, è un piacere solo stare insieme a lui, ti trasmette la gioia di vivere e di fare calcio, è un bambino per tutta la vita e giocherà a calcio tutta la vita».