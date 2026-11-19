Fra poco saranno esattamente 30 anni dalla conquista da parte della Juventus della sua ultima Coppa Intercontinentale. Il 26 novembre 1996 i bianconeri, grazie alla rete di Alessandro Del Piero all’81° minuto, batterono il River Plate a Tokyo.
Proprio in occasione del 30° anniversario, Memorabid ha deciso di dedicare la propria asta tematica del mese alla vittoria della Juve e a quella squadra con diversi cimeli.
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