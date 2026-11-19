Le vicende giudiziarie e sportive che coinvolgono il Manchester City rischiano di avere conseguenze che vanno ben oltre il terreno di gioco. Il club inglese, controllato dal 2008 dallo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, membro della famiglia regnante di Abu Dhabi, si trova al centro di un contenzioso con la Premier League per le presunte violazioni delle norme economico-finanziarie contestate nell’arco di diversi esercizi.
Una situazione che, in attesa della conclusione dell’iter di appello, sta già producendo effetti sulle operazioni finanziarie legate alla proprietà del club. L’incertezza sul futuro del Manchester City e sull’entità delle eventuali sanzioni rappresenta infatti un elemento di rischio anche per gli investitori interessati a sostenere le attività del gruppo.
Calcio e Finanza
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