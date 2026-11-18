Calcio e Finanza ha ricevuto una riflessione dell’amministratore delegato della Salernitana, Umberto Pagano, membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo della Lega Pro, sulle sfide che attendono i 60 club di Serie C: dalla crescita dei ricavi alla sostenibilità economico-finanziaria, fino agli investimenti nei settori giovanili. Un contributo che pubblichiamo con piacere. Per un tifoso, la squadra della propria città non gioca mai in un campionato minore. Il lavoro già avviato dalla Lega Pro su televisione, streaming e canali digitali ha permesso alle sue associate di farsi conoscere anche lontano dai loro stadi. È un risultato concreto: oggi un club di Serie C può offrire a un’impresa il legame con una comunità e, insieme, la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio. Da qui passa una parte decisiva della crescita dei ricavi della categoria. Per cogliere questa opportunità, le società devono saper tracciare a uno sponsor l’identikit di chi raggiungono, su quali canali e con quale continuità. Possono così costruire accordi che uniscono la presenza allo stadio, i contenuti digitali e l’ospitalità per le imprese. Anche biglietteria, abbonamenti e vendita di prodotti ufficiali possono beneficiare di un pubblico più ampio.

Il risultato si vede quando chi ha scoperto una squadra attraverso la visione di una partita torna a seguirla ma anche quando un’impresa decide di rinnovare il proprio sostegno. Nella stessa direzione va la proposta di ampliare, per merito sportivo, l’accesso dei club di Serie C alla Coppa Italia Frecciarossa. Una partita contro una squadra di Serie A, magari da giocare davanti al pubblico amico, può portare allo stadio chi non ci va da anni e far conoscere quella piazza a chi non l’ha mai vista. Perché l’occasione abbia anche un peso economico, contano la possibilità di giocare in casa, quando gli impianti lo consentono, e criteri chiari di ripartizione dei proventi. Una serata di Coppa può aprire una trattativa con uno sponsor. A dare stabilità al bilancio sarà un accordo che duri oltre il novantesimo. Quando quell’accordo si firma, il valore commerciale diventa una voce da programmare. Una sponsorizzazione firmata a luglio e incassata a dicembre migliora il budget ma non paga gli stipendi di settembre. Prima di costruire la rosa, il club deve sapere quanto ha già impegnato, quali entrate può ragionevolmente attendersi e a quali date. Il piano di cassa deve reggere anche se uno sponsor paga in ritardo, se una cessione salta oppure se gli incassi di Coppa restano un’ipotesi. Gli indici federali aiutano a capire se la crescita dei ricavi migliora gli equilibri del club. La liquidità mette a confronto attività e passività a breve, l’indebitamento misura il peso dei debiti rispetto ai ricavi ed il costo del lavoro allargato indica quanto incidono sui ricavi i costi rilevanti secondo le regole federali. Il salary cap, inoltre, interviene specificamente sugli emolumenti dei calciatori che rientrano nel suo perimetro, in rapporto al valore della produzione di riferimento. Il margine sotto il tetto fotografa quanto spazio resta, secondo le regole; il piano di cassa dice se il club avrà possibilità di pagare alle scadenze. Entrambe le verifiche sono necessarie. Quando i ricavi si consolidano e gli impegni della rosa restano sostenibili, il club può destinare risorse a un investimento che richiede anni: il vivaio.