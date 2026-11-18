A confermare la volontà di ridurre i tempi è stato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo , intervenuto ai microfoni di Tuttocittà su TORradio, come riportato da Tuttosport. «Per quanto riguarda lo stadio Olimpico Grande Torino cercheremo di accorciare il più possibile i tempi», si è espresso così il sindaco del capoluogo piemontese.

Il progetto per la riqualificazione dello stadio Olimpico Grande Torino entra in una fase decisiva. Dopo la proposta presentata dal Torino , il Comune punta ad accelerare l’iter per arrivare a una decisione nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è valutare le diverse soluzioni progettuali presentate dal club di Urbano Cairo e procedere con i passaggi necessari per dare il via al progetto.

La proposta del Torino, presentata lunedì della scorsa settimana, comprende diverse soluzioni per ammodernare lo stadio, con interventi di differente entità e la possibilità di realizzare nuove aree commerciali e ricettive. La durata del diritto di superficie potrebbe variare indicativamente tra 50 e 99 anni, mentre cambierebbero sia il corrispettivo da riconoscere al Comune sia gli investimenti necessari per i lavori.

Gli uffici tecnici e amministrativi del Comune sono ora al lavoro per esaminare le proposte. Bisogna ora attendere una prima risposta che è prevista tra gennaio e febbraio 2027, anche se non è esclusa la possibilità di anticipare i tempi e arrivare a una delibera di pubblico interesse già entro la fine del 2026.

Stadio Grande Torino, i prossimi passaggi per il progetto

Il percorso per arrivare alla riqualificazione dell’impianto prevede diversi passaggi amministrativi. Il primo riguarda proprio la valutazione delle alternative presentate dal Torino, sviluppate insieme al Politecnico di Torino e relative sia allo stadio sia al centro sportivo Robaldo.

«La procedura che ha scelto il Torino prevede una serie di fasi. La prima è stata la presentazione del progetto, che riguarda sia lo stadio sia l’impianto del Robaldo. In queste settimane gli uffici comunali hanno il compito di vagliare la proposta che è arrivata e sicuramente la faranno con celerità e competenza», ha spiegato Lo Russo.

Gli uffici dovranno verificare la conformità delle proposte sotto il profilo urbanistico ed economico. In caso di valutazione positiva, la Giunta potrà riconoscere il cosiddetto pubblico interesse attraverso un’apposita delibera. «Una volta che la proposta avrà superato il vaglio degli uffici preposti, la Giunta comunale adotterà una delibera di pubblico interesse del progetto. Successivamente verrà avviata la Conferenza dei Servizi e poi la procedura a evidenza pubblica», ha dichiarato Lo Russo.

Quest’ultima fase prevede che il Comune dovrà indire una gara pubblica a livello europeo, con il progetto del Torino come base di partenza. Attraverso questo processo sarà possibile procedere con l’assegnazione della gestione e dello sviluppo dell’impianto.