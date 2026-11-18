«Un percorso molto lungo che ho vissuto insieme all’ Inter dal 2018-2019 – ha proseguito il numero uno del club rossonero –. Questa sarà una decisione che prenderemo noi perché è nostro (come analizzato dall’ editoriale dello scorso sabato , ndr). Abbiamo dietro di noi un fatto chiaro, notarile, che ci dà la proprietà dello stadio di San Siro».

Scaroni ha quindi confermato le tempistiche previste per la realizzazione del nuovo impianto. «La presentazione del nuovo stadio fatta da due grandi architetti che abbiamo fatto qualche settimana fa mi sembra che sia piaciuta ai milanesi e agli addetti ai lavori. Entro settembre del 2027 tutte le autorizzazioni dovrebbero essere fatte. In linea di massima, noi potremmo cominciare la costruzione del nuovo stadio tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Siamo abbastanza in dirittura d’arrivo. Noi siamo fieramente decisi ad andare avanti».

Il presidente rossonero ha sottolineato anche i benefici economici attesi dall’operazione: «Con il nuovo stadio, tra l’altro, avremo 100 milioni di ricavi in più: un ingrediente fondamentale per il successo del Milan, dell’Inter e della Serie A nel mondo».

Scaroni sul nuovo San Siro: «Il percorso prosegue, come ribadito da Sala»

A margine dell’evento, Scaroni è tornato sul tema commentando anche la posizione espressa dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, che in una lettera indirizzata ai consiglieri comunali ha ribadito la volontà di proseguire con il progetto. «Il percorso prosegue secondo le tappe previste. Come ha ribadito il sindaco Sala nella sua lettera ai consiglieri comunali, si va avanti», ha dichiarato il presidente del Milan.

Sul fronte delle autorizzazioni ambientali, l’iter prevede due procedure distinte: la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la successiva Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) è prevista nell’ambito della VIA, il cui avvio è programmato per marzo 2027.

Inter e Milan hanno già integrato il Rapporto Ambientale relativo alla VAS con gli approfondimenti sanitari e i dati attualmente disponibili, mentre gli ulteriori approfondimenti saranno affrontati nella successiva fase autorizzativa. Scaroni ha inoltre ribadito come il progetto non riguardi esclusivamente la costruzione di un nuovo stadio, ma un intervento più ampio di trasformazione urbana.

«Il progetto è il risultato di un lavoro istituzionale di oltre tre anni, con il contributo del sindaco e del Comune. Non riguarda soltanto un nuovo stadio, ma la rigenerazione di un intero quartiere, con più verde, nuovi spazi e servizi. Proseguiremo questo percorso nella collaborazione con le istituzioni e con la città, con l’obiettivo di realizzare un progetto che porti valore a Milano e ai milanesi».