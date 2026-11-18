«Gli addii di Messi e Ronaldo alla Nazionale prima di GTA VI». Di frasi come questa se ne sono lette tante negli ultimi anni, trasformate in tormentone nell’attesa di un evento rimandato a più riprese e per il quale forse anche i fan più accaniti avevano cominciato a perdere fiducia. Una fiducia che sarà ampiamente ripagata a partire da questa notte, quando il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games sarà disponibile anche in Italia.

Era il 17 settembre 2013 quando Grand Theft Auto V – ultimo capitolo della serie fino a questo momento – arrivava sul mercato, diventando uno dei videogiochi più celebri e venduti della storia con 235 milioni di copie, più di qualsiasi altro videogioco per console e pc. Tredici anni dopo, con l’uscita di GTA VI fissata per il 19 novembre 2026, il mondo è cambiato profondamente. E lo stesso vale per il calcio, soprattutto dal punto di vista economico.