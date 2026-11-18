La Spagna si conferma al comando del ranking FIFA dopo l’ultima pausa dedicata alle Nazionali, caratterizzata dalla conclusione della fase a gironi della Nations League 2026/27 in Europa e da una serie di incontri internazionali negli altri continenti. Le Furie Rosse conservano la leadership davanti ad Argentina e Francia, mentre l’Italia guadagna una posizione e sale al 14° posto, pur restando lontana dalle prime dieci Nazionali al mondo. La formazione spagnola mantiene il primato nonostante la sconfitta per 3-2 contro l’Inghilterra nell’ultima giornata di Nations League, risultato che ha interrotto una lunga serie di risultati utili consecutivi. La squadra allenata da Luis de la Fuente aveva precedentemente battuto la Cechia per 2-0, ma ha chiuso il proprio raggruppamento alle spalle degli inglesi per differenza reti. Proprio l’Inghilterra figura tra le protagoniste dell’ultima finestra internazionale, grazie ai successi contro Croazia e Spagna che le hanno permesso di conquistare il primo posto nel girone e l’accesso ai quarti di finale della Nations League. La Nazionale dei Tre Leoni consolida così la quarta posizione nel ranking, avvicinandosi alla Francia.

Per quanto riguarda l’Italia, il bilancio della pausa è contrastante. Gli Azzurri hanno conquistato una prestigiosa vittoria per 3-1 contro la Francia a San Siro, grazie alla doppietta di Pio Esposito e alla rete di Davide Frattesi. Un risultato che aveva consentito alla Nazionale di guadagnare terreno nella graduatoria mondiale e di portarsi momentaneamente al 12° posto. Il successivo 4-1 subito in Belgio, tuttavia, ha compromesso il percorso della squadra in Nations League, determinandone l’eliminazione dalla corsa ai quarti di finale. L’Italia ha chiuso il raggruppamento al terzo posto con dieci punti, alle spalle di Francia e Belgio, ma il saldo dei risultati dell’ultima finestra internazionale resta sufficiente per consentirle di recuperare una posizione nel ranking, passando dal 15° al 14° posto. Ranking FIFA novembre 2026, la classifica delle prime 15 Nazionali Di seguito la top 15 del ranking FIFA aggiornato dopo le partite di novembre, con i punteggi delle singole Nazionali. I valori sono quelli della graduatoria provvisoria del 16 novembre, in attesa della conferma ufficiale FIFA prevista per il 18 novembre. Spagna – 2004,48 punti Argentina – 1964,95 punti Francia – 1950,82 punti Inghilterra – 1938,90 punti Marocco – 1805,34 punti Brasile – 1800,36 punti Portogallo – 1797,60 punti Belgio – 1790,37 punti Paesi Bassi – 1782,43 punti Messico – 1738,48 punti Colombia – 1738,36 punti Germania – 1721,85 punti Svizzera – 1721,79 punti Italia – 1717,20 punti Croazia – 1714,22 punti