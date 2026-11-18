Il sorteggio è in programma domenica 6 dicembre 2026 a Belfast, in Irlanda del Nord, alle ore 18.00 italiane , presso l’International Convention Centre. Le Nazionali saranno distribuite in dodici gironi, dai quali usciranno le 24 partecipanti alla fase finale, attraverso qualificazione diretta e playoff.

Tra le squadre inserite in prima fascia figura anche l’Italia , che grazie al terzo posto nel proprio girone di Nations League ha conservato lo status di testa di serie. Gli Azzurri potranno così evitare nella prima fase alcune delle principali potenze del continente, tra cui Francia, Spagna, Germania, Inghilterra e Portogallo .

Con la conclusione della fase a gironi della Nations League 2026/27 , prende forma anche il percorso che porterà le Nazionali europee verso EURO 2028 , la manifestazione continentale in programma tra il 9 giugno e il 9 luglio 2028 nel Regno Unito e in Irlanda. I risultati della competizione UEFA hanno infatti permesso di definire la composizione delle fasce per il sorteggio delle qualificazioni, appuntamento che coinvolgerà complessivamente 54 Nazionali.

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La terza fascia presenta altre insidie. Polonia, Ucraina, Scozia e Slovacchia appaiono tra le avversarie più impegnative, mentre Georgia, Albania e Kosovo sono Nazionali da non sottovalutare. In particolare, la presenza di squadre con esperienza recente nelle competizioni internazionali potrebbe aumentare il livello di difficoltà di alcuni raggruppamenti.

La Svizzera rappresenterebbe inoltre un avversario dal forte significato storico recente: gli elvetici hanno preceduto l’Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022 e hanno eliminato gli Azzurri negli ottavi di finale di EURO 2024. Anche la Svezia richiama ricordi negativi, dopo lo spareggio che costò alla Nazionale la partecipazione ai Mondiali 2018.

Tra le avversarie più insidiose spiccano Svizzera, Turchia, Serbia, Svezia e Austria , tutte potenzialmente in grado di rendere più complicato il percorso degli Azzurri. Particolarmente significativo anche il possibile incrocio con la Bosnia-Erzegovina, avversaria che ha eliminato l’Italia nell’ultimo playoff di qualificazione ai Mondiali.

Le 54 Nazionali partecipanti saranno suddivise in cinque fasce , sulla base della classifica complessiva provvisoria della Nations League 2026/27 al termine della fase a gironi. Le prime quattro comprenderanno dodici squadre ciascuna, mentre la quinta sarà composta da sei Nazionali.

Come funzionano le qualificazioni a EURO 2028

Il percorso di qualificazione a EURO 2028 prevede dodici gironi, sei composti da quattro squadre e sei da cinque, con partite di andata e ritorno. La fase a gironi prenderà il via nel marzo 2027 e si concluderà nel novembre dello stesso anno, mentre gli eventuali playoff si disputeranno nel marzo 2028. Il sistema stabilito dalla UEFA prevede che le dodici vincitrici dei gironi e le otto migliori seconde classificate ottengano direttamente il pass per la fase finale, per un totale di venti Nazionali.

I restanti quattro posti saranno assegnati tenendo conto sia dei risultati delle qualificazioni sia delle disposizioni particolari previste per i Paesi organizzatori. Le seconde classificate che non avranno ottenuto l’accesso diretto potranno partecipare agli spareggi insieme alle migliori vincitrici dei gironi di Nations League 2026/27 non ancora qualificate.

Il numero effettivo di posti disponibili attraverso i playoff potrà variare da due a quattro, in base al rendimento delle Nazionali ospitanti durante le qualificazioni.

Un ulteriore elemento riguarda il calendario delle squadre impegnate nella fase a eliminazione diretta della Nations League. Le quattro vincitrici dei quarti di finale saranno inserite in gironi da quattro, così da consentire lo svolgimento della fase finale della competizione nel giugno 2027. Specifici vincoli riguarderanno anche le Nazionali coinvolte nei quarti di finale e negli spareggi promozione-retrocessione della Nations League.

EURO 2028, cosa cambia per i quattro Paesi ospitanti

Una delle particolarità del prossimo Europeo riguarda il sistema di qualificazione delle Nazionali organizzatrici. Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda non avranno infatti un posto automaticamente garantito alla fase finale, ma dovranno prendere parte alle qualificazioni come tutte le altre partecipanti.

La UEFA ha tuttavia previsto un meccanismo di tutela per i quattro Paesi ospitanti, riservando due posti alle due Nazionali organizzatrici meglio classificate che non siano riuscite a qualificarsi direttamente attraverso la vittoria del proprio girone o un piazzamento tra le otto migliori seconde.

Il funzionamento degli spareggi dipenderà dunque dai risultati ottenuti dalle quattro Nazionali:

Se vengono utilizzati entrambi i posti riservati , ai playoff resteranno due posti, assegnati attraverso due percorsi da quattro squadre con semifinali e finali in gara secca.

, ai playoff resteranno due posti, assegnati attraverso due percorsi da quattro squadre con semifinali e finali in gara secca. Se viene utilizzato un solo posto riservato , i playoff assegneranno tre qualificazioni, attraverso tre percorsi da quattro squadre.

, i playoff assegneranno tre qualificazioni, attraverso tre percorsi da quattro squadre. Se nessun posto riservato viene utilizzato, i playoff assegneranno quattro qualificazioni, con quattro confronti di andata e ritorno.

In ogni caso, il numero complessivo delle partecipanti alla fase finale resterà fissato a 24 Nazionali.

I quattro Paesi organizzatori saranno inoltre collocati in gironi di qualificazione differenti. La UEFA ha previsto che anche l’Irlanda del Nord, pur non essendo una delle quattro Nazionali ospitanti, venga inserita in un raggruppamento separato da ciascuna di esse. L’edizione 2028 si disputerà in nove stadi tra Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda, con la partita inaugurale prevista a Cardiff il 9 giugno e la finale in programma a Wembley il 9 luglio.