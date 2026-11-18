Il Manchester United è pronto a intraprendere azioni legali qualora emergessero prove di contatti irregolari da parte di altri club nei confronti di JJ Gabriel, talento 16enne destinato a trasferirsi al Real Madrid. Il giovane esterno offensivo ha annunciato attraverso i social il proprio addio ai Red Devils, ma la società inglese non avrebbe ancora autorizzato la conclusione del rapporto.

A riportarlo è il Daily Mail, secondo cui lo United avrebbe manifestato forte preoccupazione per le circostanze che stanno accompagnando il trasferimento del calciatore in Spagna. Il club sarebbe pronto a utilizzare tutti gli strumenti legali a propria disposizione qualora venissero accertate condotte irregolari finalizzate a convincere il giovane a lasciare Manchester.