Il Manchester United è pronto a intraprendere azioni legali qualora emergessero prove di contatti irregolari da parte di altri club nei confronti di JJ Gabriel, talento 16enne destinato a trasferirsi al Real Madrid. Il giovane esterno offensivo ha annunciato attraverso i social il proprio addio ai Red Devils, ma la società inglese non avrebbe ancora autorizzato la conclusione del rapporto.
A riportarlo è il Daily Mail, secondo cui lo United avrebbe manifestato forte preoccupazione per le circostanze che stanno accompagnando il trasferimento del calciatore in Spagna. Il club sarebbe pronto a utilizzare tutti gli strumenti legali a propria disposizione qualora venissero accertate condotte irregolari finalizzate a convincere il giovane a lasciare Manchester.
La vicenda si è complicata ulteriormente dopo la pubblicazione, nella serata di martedì, di un video con cui Gabriel ha salutato lo United, ringraziando allenatori, compagni e personale del club per il percorso compiuto nel settore giovanile. Un annuncio che, secondo fonti interne alla società citate dai due media, sarebbe arrivato senza alcuna comunicazione preventiva ai dirigenti inglesi.
Il Manchester United, tuttavia, detiene ancora il tesseramento del calciatore, valido fino al termine della stagione. Inoltre, nessun organismo calcistico avrebbe finora contattato il club per avviare il trasferimento della registrazione sportiva. La società inglese ritiene quindi che il passaggio a un’altra squadra non possa concretizzarsi senza le necessarie autorizzazioni.
Nel frattempo, Gabriel avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid, che punta ad assicurarsene le prestazioni a gennaio. Il calciatore, che dispone di un passaporto comunitario grazie ai genitori, potrebbe beneficiare delle disposizioni che consentono ai club dell’Unione europea di tesserare giovani calciatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa internazionale.
Secondo quanto ricostruito dal tabloid inglese, lo United sospetta inoltre che la famiglia e i rappresentanti del giocatore possano aver avviato contatti con altre società già durante la scorsa estate. Si tratta tuttavia di circostanze che, allo stato attuale, non risultano accertate e sulle quali il club vorrebbe fare chiarezza.
Gabriel non si presenta al centro sportivo di Carrington dallo scorso settembre, quando la sua famiglia aveva chiesto la risoluzione immediata del rapporto con lo United. Da allora, i tentativi del club di entrare in contatto con il ragazzo e i suoi familiari, anche per verificarne le condizioni, sarebbero rimasti senza risposta. Il Daily Mail sottolinea che la società inglese non intende comunque adottare provvedimenti punitivi nei confronti del giovane calciatore per decisioni che ritiene riconducibili agli adulti che lo circondano.
Considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo, Gabriel era entrato nel settore giovanile dello United nel 2020, arrivando a conquistare il Jimmy Murphy Award, riconoscimento assegnato al miglior giovane del club. La sua crescita lo aveva portato anche a essere coinvolto nelle attività della prima squadra, senza tuttavia esordire in incontri ufficiali.
Il possibile trasferimento al Real Madrid rischia dunque di trasformarsi in un contenzioso tra il Manchester United e le parti coinvolte nell’operazione, qualora emergessero elementi a sostegno dei sospetti del club inglese. Per il momento, la minaccia di ricorrere alle vie legali resta subordinata all’accertamento di eventuali irregolarità, mentre il futuro del giovane talento sembra sempre più orientato verso la capitale spagnola.