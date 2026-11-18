«L’Inter è uno dei pochi casi in cui un fondo di investimento arriva in Italia e non stravolge il management, è un atto d’intelligenza», ha sottolineato Marotta, evidenziando la scelta della proprietà di puntare sulla continuità della struttura dirigenziale. «Il concetto di delega è importante, la proprietà è presente quotidianamente e mi ci confronto. Abbiamo potuto modellare un’Inter vincente ».

Il rapporto con la proprietà, la continuità manageriale e la capacità di coniugare risultati sportivi e sostenibilità economica. Sono questi i temi affrontati dal presidente dell’ Inter, Giuseppe Marotta , intervenuto nel corso dell’evento RCS Sport Industry Talk, durante il quale ha illustrato il modello gestionale adottato dal club nerazzurro sotto la proprietà del fondo statunitense Oaktree.

Un modello che, secondo il presidente nerazzurro, ha consentito alla società di raggiungere risultati significativi sia sul campo sia sul fronte economico-finanziario. «Lo dico con orgoglio, la stagione passata abbiamo vinto campionato e Coppa Italia e per la seconda volta consecutiva abbiamo chiuso il bilancio in attivo», ha aggiunto Marotta.

Il dirigente ha quindi posto l’accento sull’importanza delle competenze nella gestione delle società calcistiche, sottolineando come la disponibilità economica non rappresenti necessariamente l’unico fattore determinante per il successo sportivo.

«L’equazione “più si spende più si vince” non è sempre valida, a volte la competenza pareggia gli investimenti», ha spiegato il presidente dell’Inter. «L’obiettivo è creare un mix perfetto per rispettare gli obiettivi e ottenere risultati positivi. Proseguiremo con questo modello».

Parole che ribadiscono la volontà del club di mantenere un equilibrio tra competitività sportiva e disciplina finanziaria, valorizzando la continuità del management e la collaborazione con la proprietà come elementi centrali della strategia nerazzurra.