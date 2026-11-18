Il progetto rappresenta un’ evoluzione naturale del percorso che l’Inter porta avanti da anni sui temi della responsabilità sociale, della sostenibilità e del supporto al territorio , con l’obiettivo di custodire, promuovere e mettere a disposizione della collettività il patrimonio umano, culturale e valoriale costruito dal club in oltre un secolo di storia.

La Fondazione – come si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale dell’Inter – opererà con l’intento di trasformare la capacità di ispirare, coinvolgere e mobilitare, in opportunità concrete per le persone e le comunità. Le sue attività si svilupperanno attraverso programmi e iniziative capaci di favorire la crescita personale, la partecipazione sociale e la creazione di percorsi in grado di generare un impatto positivo e duraturo, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni.

La nuova realtà metterà a disposizione del mondo del Terzo Settore, delle istituzioni e delle organizzazioni impegnate nel sociale questo patrimonio di relazioni, competenze e capacità di coinvolgimento proprio dell’Inter, con la volontà di sostenere e amplificare il lavoro di chi opera ogni giorno a beneficio delle persone e delle comunità. Attraverso la Fondazione, infatti, il Club svilupperà progetti e iniziative mirate, favorendo percorsi di emancipazione, opportunità di crescita e attività di supporto, con un’attenzione particolare allo sport come potente strumento di democrazia. E affonderà saldamente le proprie radici nel tessuto di Milano. La città in cui l’Inter è nata e cresciuta rappresenta infatti il naturale punto di partenza delle attività, nella convinzione che il legame con il territorio costituisca un elemento fondamentale dell’identità del Club.

Proprio grazie alla forza di queste radici, l’azione della Fondazione potrà progressivamente estendersi anche oltre i confini nazionali, contribuendo a diffondere nel mondo i valori di apertura, solidarietà e attenzione alle persone che da sempre caratterizzano l’Inter.