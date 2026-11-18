Come riportato dal quotidiano britannico The Guardian, i documenti della gara per i diritti TV indicano alle emittenti la possibilità di sfruttare commercialmente questi momenti. La FIFA tuttavia, non ha ancora preso una decisione definitiva sull’utilizzo delle pause nel torneo che si giocherà principalmente tra Marocco, Spagna e Portogallo, con tre partite in Sud America, nell’estate 2030 .

La novità però non è stata apprezzata da tutti, e le critiche non sono mancate. Klopp ha dichiarato che: « Queste pause ai Mondiali sono fatte solo per tv e i loro sponsor . Si tratta soltanto di una gabbia dorata costruita per gli sponsor ». Anche Javier Tebas , il Presidente della Liga spagnola ha espresso il suo disaccordo con Infantino per quanto riguarda le hydration breaks: « Le pause di idratazione sono una menzogna. Noi in Liga le abbiamo, ma quando fa caldo davvero ».

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, durante i Mondiali 2026 gli spazi pubblicitari legati alle pause per l’idratazione hanno generato ricavi compresi tra 2 e 9 milioni di dollari per partita (1,8 e 8,20 milioni di euro). Il ritorno sull’investimento è elevato: i ricavi pubblicitari complessivi di Fox durante il torneo hanno raggiunto gli 835 milioni di dollari , quasi il doppio dei 485 milioni di dollari pagati alla FIFA per i diritti televisivi.

La novità ha però rappresentato di conseguenza una grande opportunità commerciale per le emittenti televisive, che hanno potuto vendere spazi pubblicitari durante le interruzioni. Un vantaggio soprattutto per Fox Sports e Telemundo , titolari dei diritti televisivi negli Stati Uniti.

I diritti TV dei Mondiali 2030

La FIFA non ha beneficiato direttamente dei ricavi pubblicitari generati dalle pause nel 2026. La loro possibile conferma per il 2030 potrebbe però rendere ancora più interessanti i diritti televisivi della prossima edizione.

Per il mercato statunitense, il valore dei diritti è stimato tra 1,5 e 2 miliardi di dollari (1,3 e 1,8 miliardi di euro al cambio attuale). Alla gara dovrebbero partecipare sia le emittenti tradizionali sia le principali piattaforme di streaming, tra cui Netflix, che si è aggiudicata i diritti televisivi del prossimo torneo iridato per quanto riguarda la Spagna. In Australia invece la FIFA ha assegnato i diritti all’emittente pubblica SBS. La procedura per Stati Uniti e Porto Rico è ancora aperta, con la scadenza per presentare le offerte fissata a giovedì.

Nei documenti viene inoltre citata la possibilità di utilizzare le cooling breaks: le interruzioni previste dalla UEFA quando la temperatura sul campo raggiunge i 28 gradi. In questi casi, il gioco viene fermato per un periodo compreso tra 90 secondi e tre minuti. La FIFA ha spiegato che i documenti sono stati predisposti per includere tutte le possibili opzioni.

Situazione diversa per il mondiale femminile nell’estate del 2027. Le pause obbligatorie per l’idratazione non saranno utilizzate in Brasile, dove le temperature previste dovrebbero essere inferiori rispetto a quelle registrate in molte delle città che hanno ospitato il torneo maschile del 2026.