Prosegue il percorso verso EURO 2032 con l’obiettivo di arrivare alla scelta degli stadi che ospiteranno la competizione. A fare il punto sulla situazione è Michele Uva, UEFA Executive Director di Euro 2032 per l’Italia, intervenuto durante l’evento RCS Sport Industry Talk.
«Il programma è in linea per la scelta delle sedi che ospiteranno l’Europeo. C’è un senso di serietà, perché c’era un senso di sfiducia anche dei media, ma ricordo che gli stadi devono essere pronti nel 2031», ha dichiarato Uva, facendo riferimento ai lavori e ai progetti infrastrutturali in vista del torneo.
L’Europeo del 2032, secondo Uva, dovrà rappresentare anche un’occasione per accelerare lo sviluppo del sistema sportivo italiano. «L’Europeo deve essere un acceleratore sportivo, che cambierà l’approccio alla gara ma anche allo Sport in generale, un acceleratore anche sociale», ha aggiunto.
Il percorso verso EURO 2032
EURO 2032 si svolgerà in Italia e Turchia, che ospiteranno la 19ª edizione dei Campionati Europei. Saranno cinque città per ciascun Paese a ospitare le partite del torneo. Il 30 settembre 2026 la FIGC ha trasmesso alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di EURO 2032. Per quanto riguarda l’Italia, la corsa alle sedi coinvolge 13 città e 14 stadi:
- Bari
- Bologna
- Cagliari
- Firenze
- Genova
- Lecce
- Milano
- Napoli
- Palermo
- Roma (con lo Stadio Olimpico e il nuovo stadio di Pietralata)
- Salerno
- Torino
- Verona
Ricevuti i dossier, la UEFA procederà con le verifiche di conformità. L’analisi riguarderà 11 aree tematiche e circa 120 requisiti operativi, tra cui compatibilità infrastrutturale, servizi per i tifosi, accessibilità, sostenibilità, sicurezza, hospitality e servizi destinati a media e broadcaster. Solo al termine di questa fase la FIGC procederà all’indicazione delle cinque sedi italiane che ospiteranno le gare di EURO 2032.