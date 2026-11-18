« Il programma è in linea per la scelta delle sedi che ospiteranno l’Europeo . C’è un senso di serietà, perché c’era un senso di sfiducia anche dei media, ma ricordo che gli stadi devono essere pronti nel 2031», ha dichiarato Uva , facendo riferimento ai lavori e ai progetti infrastrutturali in vista del torneo.

Il percorso verso EURO 2032

EURO 2032 si svolgerà in Italia e Turchia, che ospiteranno la 19ª edizione dei Campionati Europei. Saranno cinque città per ciascun Paese a ospitare le partite del torneo. Il 30 settembre 2026 la FIGC ha trasmesso alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di EURO 2032. Per quanto riguarda l’Italia, la corsa alle sedi coinvolge 13 città e 14 stadi:

Bari

Bologna

Cagliari

Firenze

Genova

Lecce

Milano

Napoli

Palermo

Roma (con lo Stadio Olimpico e il nuovo stadio di Pietralata)

Salerno

Torino

Verona

Ricevuti i dossier, la UEFA procederà con le verifiche di conformità. L’analisi riguarderà 11 aree tematiche e circa 120 requisiti operativi, tra cui compatibilità infrastrutturale, servizi per i tifosi, accessibilità, sostenibilità, sicurezza, hospitality e servizi destinati a media e broadcaster. Solo al termine di questa fase la FIGC procederà all’indicazione delle cinque sedi italiane che ospiteranno le gare di EURO 2032.