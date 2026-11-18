Aurelio De Laurentiis ha firmato il contratto di acquisto per i terreni a Qualiano, in provincia di Napoli, dove sorgerà il nuovo centro sportivo del Napoli. L’area si estende su una superficie di 12,5 ettari e ospiterà le strutture dedicate alla prima squadra e al settore giovanile. I lavori per la realizzazione dell’opera cominceranno a gennaio 2027. L’acquisto rappresenta un passo importante nel progetto del patron azzurro per dotare il club di una nuova casa, in attesa di novità anche sul fronte del nuovo stadio. I terreni in questione si trovano nella località di Pozzo Nuovo, a Qualiano, a circa venti chilometri dall’attuale centro tecnico di Castel Volturno.

Nell’area dovrebbero essere costruiti sei campi di calcio per gli allenamenti della prima squadra e per i match delle giovanili, oltre a tutte le strutture annesse, dalle palestre al centro medico, e naturalmente quelle destinate a ospitare la sede degli uffici della società. De Laurentiis è inoltre in trattativa con i proprietari di alcuni terreni confinanti, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’area a disposizione. L’intenzione è quella di costruire ulteriori campi da gioco per le formazioni giovanili, oltre a un piccolo stadio da tremila posti a sedere per ospitare le partite della Primavera. La nuova cittadella del calcio sorgerà a breve distanza dallo svincolo di Qualiano dell’Asse Mediano, la strada statale che attraversa l’area a nord di Napoli. I lavori avranno una durata stimata tra i 12 e i 14 mesi, al termine dei quali è previsto il trasferimento dal Centro Tecnico di Castel Volturno alla nuova struttura.

Le parole di Aurelio De Laurentiis sul progetto «Sicuramente – ha detto De Laurentiis – oggi è un nuovo inizio, perché abbiamo fatto una prima fase e adesso passiamo alla seconda fase. Sperando che la salute ci accompagni!». Il presidente del Napoli ha poi aggiunto: «Non sapete mai la totalità di ciò che passa nella testa di un imprenditore. Un sogno? La sua casa il Napoli ce l’ha sempre avuta a Castel Volturno, dove abbiamo vinto due scudetti. Parlate sempre del Napoli come se l’avessi preso in Serie A, in tal caso avreste ragione. Voi avete visto dove si allenava Maradona?». Tra le intenzioni del presidente, una volta completata l’opera, ci sarebbe anche quella di creare un settore dedicato al calcio femminile. L’investimento complessivo per il nuovo centro sportivo è stimato in circa 10 milioni di euro.