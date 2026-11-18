«La maggiore difficoltà è il settlement agreement, ma dobbiamo adattarci». Queste le parole dell’amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali per spiegare l’attuale situazione in casa bianconera in vista del mercato di gennaio e, più in generale, per fare un quadro complessivo del momento storico del club.

L’accordo – siglato il 30 giugno 2026 – è stato raggiunto dalla Juventus con la First Chamber del Club Financial Control Body (CFCB) e prevede un percorso triennale di monitoraggio, con obiettivi finanziari progressivi, una sanzione economica fino a 20 milioni di euro e possibili limitazioni sul mercato europeo in caso di mancato rispetto degli impegni. Ma nel dettaglio, il club bianconero come dovrà comportarsi per i prossimi anni per rispettare questi paletti?