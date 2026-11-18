Si preannuncio una corsa alla presidenza FIFA più che mai serrata in vista delle elezioni di marzo 2027. Oltre alle opposizioni dalla UEFA e altre federazioni, a complicare la rielezione di Gianni Infantino, c’è un nuovo candidato. Kozo Tashima, presidente onorario della Japan Football Association (JFA), ha ufficializzato la propria candidatura dopo aver ottenuto il sostegno di cinque federazioni nazionali. A riportarlo è Reuters, che ha raccolto le dichiarazioni del dirigente giapponese in occasione degli AFC Awards in Thailandia.
Le candidature per le elezioni presidenziali si chiudono mercoledì 18 novembre alle 22:59. La votazione si terrà il 18 marzo 2027, durante il 77° Congresso FIFA in programma a Rabat, in Marocco. L’attuale presidente Gianni Infantino punta alla rielezione per un quarto mandato alla guida del calcio mondiale. Per presentare la propria candidatura è necessario ricevere il sostegno di almeno cinque federazioni affiliate alla FIFA. È inoltre richiesto aver ricoperto un ruolo attivo nel calcio per almeno due degli ultimi cinque anni, come calciatore o dirigente all’interno della FIFA, di una confederazione o di una federazione nazionale.
«Il 17 novembre, la JFA ha presentato alla FIFA una lettera per nominare il presidente onorario della JFA, Kozo Tashima, come candidato alla presidenza della FIFA», ha comunicato la federazione giapponese in una nota. Tashima è il primo candidato giapponese a concorrere per la presidenza FIFA. Terminata la sua carriera da calciatore, ha allenato le nazionali giapponesi giovanili e dal 2015 fa parte del Consiglio FIFA.
Tashima: «Una FIFA più sana e affidabile»
Il dirigente ha commentato personalmente la decisione di candidarsi, ringraziando la federazione giapponese e i Paesi che hanno sostenuto la sua nomina. Tuttavia, Tashima non ha rivelato quali federazioni abbiano sostenuto la sua candidatura, ma ha spiegato che renderà noti i nomi dei Paesi in un secondo momento.
«La JFA ha presentato alla FIFA una lettera con la mia candidatura alle elezioni presidenziali. Vorrei esprimere ancora una volta la mia gratitudine al presidente (Tsuneyasu) Miyamoto e a tutti i membri del consiglio direttivo. Desidero inoltre ringraziare sinceramente le federazioni calcistiche di numerosi Paesi che mi hanno fornito il sostegno necessario per questa candidatura. Con un forte senso di responsabilità e determinazione, affronterò questa sfida affinché la FIFA possa diventare un’organizzazione più sana e affidabile e contribuire all’ulteriore sviluppo del calcio in tutto il mondo».
Come obbiettivo principale il 68enne ha indicato la maggiore trasparenza nella governance: «Prima di tutto, ritengo fondamentale stabilire una governance adeguata e garantire che la trasparenza venga mantenuta in modo rigoroso. Dobbiamo innanzitutto sistemare questi aspetti. Solo successivamente potranno essere presentate diverse proposte e politiche».
Prima delle elezioni, tutti i candidati dovranno superare le verifiche formali sui requisiti di eleggibilità e integrità. La segreteria generale della FIFA dovrà inoltre comunicare alle federazioni affiliate i nomi dei candidati almeno un mese prima del Congresso.
Gli altri candidati alla presidenza FIFA
La candidatura di Tashima si inserisce in una corsa che vede Gianni Infantino puntare alla conferma per il quarto mandato. Tra gli altri possibili sfidanti figurano l’ex capitano della nazionale svizzera Ramon Vega e il presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo.
Tashima è consapevole di non partire da una posizione particolarmente favorevole in vista del voto. «Da questo momento dovrò riflettere attentamente sulla strategia da adottare, sul tipo di programma da presentare e su come far valere le mie ragioni», ha dichiarato.
Diallo, individuato all’ultimo momento come candidato sostenuto dalla UEFA, ha invece annunciato martedì, durante una conferenza stampa di essere intenzionato a contattare il dirigente giapponese per «unire le nostre forze».
I due non hanno ancora avuto un confronto diretto. Tashima ha infatti spiegato: «Ho parlato indirettamente con alcune persone vicine a lui, ma non abbiamo discusso nello specifico di quello che potremmo fare. Il signor Diallo ha annunciato la propria candidatura soltanto di recente, quindi vorrei avere almeno un’occasione per parlare con lui in futuro».
Gli sfidanti di Infantino al lavoro: Vega e Tashima pronti a candidarsi alla presidenza FIFA
L’AFC conferma il sostegno a Infantino
Sul fronte asiatico, la confederazione continentale (AFC) aveva già espresso il proprio sostegno a Gianni Infantino prima ancora che Tashima annunciasse la sua intenzione di candidarsi all’inizio di novembre.
Il presidente dell’AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, aveva infatti appoggiato pubblicamente Infantino durante il congresso straordinario di Tokyo dello scorso ottobre. Una presa di posizione arrivata appena due mesi dopo aver definito una «violazione della fiducia» il progetto di Infantino della FIFA Forward Enterprise.
Interpellato nuovamente sulla posizione della confederazione asiatica, Sheikh Salman ha ribadito: «Abbiamo già espresso la nostra posizione. Lo abbiamo detto, sia durante la riunione del Comitato esecutivo dell’AFC a Vancouver, ad aprile, sia durante il congresso di Tokyo. È molto semplice. Preferisco che parliate di più con le federazioni affiliate e che sentiate direttamente da loro la loro posizione».