Le candidature per le elezioni presidenziali si chiudono mercoledì 18 novembre alle 22:59 . La votazione si terrà il 18 marzo 2027 , durante il 77° Congresso FIFA in programma a Rabat , in Marocco. L’attuale presidente Gianni Infantino punta alla rielezione per un quarto mandato alla guida del calcio mondiale. Per presentare la propria candidatura è necessario ricevere il sostegno di almeno cinque federazioni affiliate alla FIFA . È inoltre richiesto aver ricoperto un ruolo attivo nel calcio per almeno due degli ultimi cinque anni, come calciatore o dirigente all’interno della FIFA, di una confederazione o di una federazione nazionale.

Si preannuncio una corsa alla presidenza FIFA più che mai serrata in vista delle elezioni di marzo 2027. Oltre alle opposizioni dalla UEFA e altre federazioni, a complicare la rielezione di Gianni Infantino , c’è un nuovo candidato. Kozo Tashima , presidente onorario della Japan Football Association (JFA) , ha ufficializzato la propria candidatura dopo aver ottenuto il sostegno di cinque federazioni nazionali. A riportarlo è Reuters, che ha raccolto le dichiarazioni del dirigente giapponese in occasione degli AFC Awards in Thailandia.

«Il 17 novembre, la JFA ha presentato alla FIFA una lettera per nominare il presidente onorario della JFA, Kozo Tashima, come candidato alla presidenza della FIFA», ha comunicato la federazione giapponese in una nota. Tashima è il primo candidato giapponese a concorrere per la presidenza FIFA. Terminata la sua carriera da calciatore, ha allenato le nazionali giapponesi giovanili e dal 2015 fa parte del Consiglio FIFA.

Tashima: «Una FIFA più sana e affidabile»

Il dirigente ha commentato personalmente la decisione di candidarsi, ringraziando la federazione giapponese e i Paesi che hanno sostenuto la sua nomina. Tuttavia, Tashima non ha rivelato quali federazioni abbiano sostenuto la sua candidatura, ma ha spiegato che renderà noti i nomi dei Paesi in un secondo momento.

«La JFA ha presentato alla FIFA una lettera con la mia candidatura alle elezioni presidenziali. Vorrei esprimere ancora una volta la mia gratitudine al presidente (Tsuneyasu) Miyamoto e a tutti i membri del consiglio direttivo. Desidero inoltre ringraziare sinceramente le federazioni calcistiche di numerosi Paesi che mi hanno fornito il sostegno necessario per questa candidatura. Con un forte senso di responsabilità e determinazione, affronterò questa sfida affinché la FIFA possa diventare un’organizzazione più sana e affidabile e contribuire all’ulteriore sviluppo del calcio in tutto il mondo».

Come obbiettivo principale il 68enne ha indicato la maggiore trasparenza nella governance: «Prima di tutto, ritengo fondamentale stabilire una governance adeguata e garantire che la trasparenza venga mantenuta in modo rigoroso. Dobbiamo innanzitutto sistemare questi aspetti. Solo successivamente potranno essere presentate diverse proposte e politiche».