In attesa di novità relative allo stadio, Aurelio De Laurentiis è pronto a compiere un passo decisivo per dotare il suo Napoli di un nuovo centro sportivo. Alle 12, infatti, il patron e presidente del club azzurro ha appuntamento dal notaio Francesco Coppa per il compromesso fra la società e i proprietari delle aree di Qualiano — località Pozzo Nuovo — dove il Napoli ha intenzione di realizzare il suo centro sportivo. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.

Da quanto filtra, il preliminare d’acquisto riguarderebbe terreni per 13 ettari, anche se in futuro — se tutto dovesse andare per il verso immaginato dal sodalizio azzurro — nell’affare potrebbero rientrare almeno altri cinque ettari. Da programma attuale, nell’area dovrebbero essere costruiti sei campi di calcio per gli allenamenti della prima squadra e per i match delle giovanili, oltre a tutte le strutture annesse, dalle palestre al centro medico, e naturalmente quelle destinate a ospitare la sede degli uffici della società. Se poi, come detto, si arriverà a 18 ettari complessivi, i campi potrebbero diventare addirittura nove.