In attesa di novità relative allo stadio, Aurelio De Laurentiis è pronto a compiere un passo decisivo per dotare il suo Napoli di un nuovo centro sportivo. Alle 12, infatti, il patron e presidente del club azzurro ha appuntamento dal notaio Francesco Coppa per il compromesso fra la società e i proprietari delle aree di Qualiano — località Pozzo Nuovo — dove il Napoli ha intenzione di realizzare il suo centro sportivo. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.
Da quanto filtra, il preliminare d’acquisto riguarderebbe terreni per 13 ettari, anche se in futuro — se tutto dovesse andare per il verso immaginato dal sodalizio azzurro — nell’affare potrebbero rientrare almeno altri cinque ettari. Da programma attuale, nell’area dovrebbero essere costruiti sei campi di calcio per gli allenamenti della prima squadra e per i match delle giovanili, oltre a tutte le strutture annesse, dalle palestre al centro medico, e naturalmente quelle destinate a ospitare la sede degli uffici della società. Se poi, come detto, si arriverà a 18 ettari complessivi, i campi potrebbero diventare addirittura nove.
Per quanto riguarda i lavori, una volta ottenuti tutti i permessi, questi potrebbero iniziare entro la prima metà del 2027. L’acquisizione odierna — che andrà ovviamente completata con l’atto definitivo, ipotizzato nel 2027 — dovrebbe valere intorno ai 2 di milioni di euro, ma comporterebbe un investimento complessivo vicino ai 10 milioni.
Un’iniziativa importante sotto il profilo aziendale, perché il club azzurro si doterebbe di un asset patrimoniale fondamentale, secondo solo allo stadio di proprietà. La società è in contatto con la struttura della Zes Unica per le necessarie autorizzazioni. Del resto, l’amministrazione comunale di Qualiano, guidato dal sindaco Raffaele De Leonardis, si è già dimostrata favorevole all’arrivo del Napoli sul territorio cittadino.
Una operazione quella di Qualiano che permetterebbe al Napoli di dotarsi di una vera e propria casa. Infatti, il club azzurro non ha un centro sportivo di proprietà dal Paradiso dove si è allenato anche Diego Armando Maradona. Ora, lo storico impianto degli anni ’70 che sorge nel quartiere Soccavo è di proprietà di Fabio Cannavaro che ha come obiettivo quello di recuperare la struttura e riconsegnarla alla comunità trasformandolo in una scuola-calcio.