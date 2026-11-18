« La Juventus in questi anni non è riuscita ad arrivare ai risultati sperati . Ma la struttura è importante, ci sono grandi collaboratori e una proprietà con idee chiare che ha fatto una ricapitalizzazione importante, la dimostrazione che sono stati fatti degli errori», ha spiegato il dirigente, sottolineando come il sostegno dell’azionista rappresenti un elemento fondamentale per il rilancio della società.

La necessità di tornare competitivi, i vincoli imposti dalla UEFA e il sostegno economico della proprietà. Sono questi i temi affrontati dall’amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali , intervenuto durante l’evento RCS Sport Industry Talk, nel corso del quale ha fatto il punto sulla situazione del club bianconero e sulle prospettive per i prossimi anni.

« La maggiore difficoltà è il settlement agreement, ma dobbiamo adattarci », ha sottolineato Carnevali, indicando nell’accordo con la UEFA uno dei principali vincoli da affrontare nella programmazione delle prossime stagioni. Il dirigente ha quindi ribadito la necessità di lavorare con una prospettiva di medio-lungo periodo, evitando di alimentare aspettative immediate sul ritorno ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Il riferimento è anche alle recenti operazioni di rafforzamento patrimoniale del club. L’assemblea degli azionisti dello scorso 3 novembre ha infatti approvato la delega al Consiglio di amministrazione per un aumento di capitale fino a un massimo di 250 milioni di euro , con l’obiettivo di sostenere la società nella fase di transizione economica e sportiva.

«Ho fiducia, ma ci vuole tempo – ha aggiunto Carnevali –. Garantisco professionalità e voglia, ma non prometto nulla di speciale. Ci sono soddisfazioni da dare ai nostri tifosi che sono ovunque, il nostro core business sono loro». Un messaggio che conferma la volontà del management di ricostruire progressivamente la competitività della Juventus, attraverso una gestione che tenga insieme ambizioni sportive ed equilibrio economico-finanziario.

Carnevali ha infine evidenziato la solidità della struttura societaria e il valore degli investimenti realizzati dal club anche al di fuori dell’attività strettamente calcistica. «La Juventus è una società all’avanguardia, con uno stadio di proprietà, l’hotel, l’ospedale e altre attività collaterali», ha concluso l’amministratore delegato, sottolineando il patrimonio infrastrutturale e commerciale sul quale la società potrà continuare a costruire il proprio futuro.