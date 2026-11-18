Un attivo complessivo di 207,2 milioni di euro, un avanzo di esercizio di 1.727.803 euro e oltre 20,5 milioni liquidati agli iscritti nella stagione sportiva 2025/26. Sono questi i principali risultati del bilancio approvato oggi dal Fondo di Accantonamento delle Indennità di Fine Carriera per i Giocatori e Allenatori di Calcio. Dal 1975 a oggi, il Fondo ha distribuito mediamente più dell’84% degli avanzi generati e liquidato oltre 30.000 posizioni, riconoscendo le somme dovute ai professionisti che avevano regolarmente versato i contributi previsti.
Il Presidente del Fondo Leonardo Grosso ribadisce l’impegno dell’ente nella tutela delle somme accantonate per calciatori, calciatrici, allenatori, allenatrici e preparatori atletici: «I risultati del 2025/26 confermano la stabilità della gestione e, soprattutto, la capacità di assicurare con continuità le prestazioni previste. Dietro ogni voce di bilancio c’è il futuro di un professionista. Per questo amministriamo le risorse con prudenza, responsabilità e una costante attenzione alla loro protezione. Gli oltre 20,5 milioni di euro corrisposti nella stagione 2025/26 rappresentano la dimostrazione concreta della nostra capacità di rispettare gli impegni assunti».
Tra gli elementi positivi richiamati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo figura anche la pronuncia favorevole del Tribunale di Roma nella controversia promossa da Centurion Global Fund contro Sport Invest 2000, società interamente partecipata dal Fondo. Il Tribunale ha respinto le richieste di Centurion, riconoscendo la legittimità del recesso esercitato da Sport Invest 2000 e il diritto a trattenere la caparra confirmatoria di 1,9 milioni di euro. Una decisione che ha consentito alla società di evitare la restituzione della somma, salvaguardando risorse riconducibili al patrimonio del Fondo.
«La solidità si fonda anche sulla qualità dei controlli, sulla chiarezza delle procedure e sulla possibilità per ogni avente diritto di conoscere la propria situazione – ha proseguito il presidente del Fondo Grosso –. Il bilancio viene volontariamente sottoposto al controllo di una società di revisione esterna. Ciascun professionista può consultare in tempo reale le somme maturate e il dettaglio dei versamenti. La trasparenza non è un principio astratto, ma un servizio quotidiano per ogni iscritto. Il nostro compito non si esaurisce nella gestione delle risorse. Vogliamo contribuire a diffondere una maggiore cultura previdenziale nel mondo del calcio, affinché ogni professionista sia consapevole dell’importanza di costruire il proprio futuro economico fin dall’inizio della carriera. La tutela del dopo carriera non deve essere una preoccupazione dell’ultimo giorno, ma una responsabilità condivisa lungo tutto il percorso professionale».