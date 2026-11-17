Quindi, Diallo conta un appoggio di 55 voti come base elettorale. Ma per raggiungere la maggioranza ne serviranno 106 . A riguardo il dirigente francese, che ha ottenuto il via libero definitivo dalla Federcalcio francese da lui presieduta per candidarsi, ha dichiarato: «Andremo a caccia degli altri voti, ho già ricevuto da altri continenti segnali di consenso , che renderò noti nei prossimi giorni».

«Il mondo del calcio è choccato, basta con la gestione solitaria – ha proseguito Diallo –. Nei giorni scorsi dall’Esecutivo UEFA e dal presidente Ceferin erano arrivati forti inviti a farmi avanti. Per essere eletti servono 106 voti, parto da una base dei 55 dell’Europa».

L’appuntamento con le elezioni è fissato per il 18 marzo quando l’Assemblea FIFA si riunirà a Rabat, in Marocco, per scegliere il suo nuovo presidente. L’Europa, compresa la FIGC, ha già scelto Diallo dopo aver ritirato il suo sostegno a Infantino lo scorso agosto, che però può contare su confederazioni molto importanti a livello di numeri come quella africana.