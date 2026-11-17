La candidatura di Philippe Diallo, appoggiato ufficialmente dalla UEFA dopo la rinuncia di Arsene Wenger di sfidare l’attuale numero uno della FIFA Gianni Infantino, può contare sull’appoggio di tutte le federazioni nazionali iscritte al massimo organo del calcio europeo.
Quindi, Diallo conta un appoggio di 55 voti come base elettorale. Ma per raggiungere la maggioranza ne serviranno 106. A riguardo il dirigente francese, che ha ottenuto il via libero definitivo dalla Federcalcio francese da lui presieduta per candidarsi, ha dichiarato: «Andremo a caccia degli altri voti, ho già ricevuto da altri continenti segnali di consenso, che renderò noti nei prossimi giorni».
«Il mondo del calcio è choccato, basta con la gestione solitaria – ha proseguito Diallo –. Nei giorni scorsi dall’Esecutivo UEFA e dal presidente Ceferin erano arrivati forti inviti a farmi avanti. Per essere eletti servono 106 voti, parto da una base dei 55 dell’Europa».
L’appuntamento con le elezioni è fissato per il 18 marzo quando l’Assemblea FIFA si riunirà a Rabat, in Marocco, per scegliere il suo nuovo presidente. L’Europa, compresa la FIGC, ha già scelto Diallo dopo aver ritirato il suo sostegno a Infantino lo scorso agosto, che però può contare su confederazioni molto importanti a livello di numeri come quella africana.