Dalla relazione dell’XI Comitato della Commissione parlamentare Antimafia, firmata dal senatore del Partito Democratico Walter Verini, è emerso come la criminalità organizzata – sfruttando diversi canali come scommesse illegali, riciclaggio e altri affari condotti dentro e fuori gli stadi – sia sempre più interessata, a suo modo, al calcio nazionale. Commissione alla quale anche Calcio e Finanza ha avuto l’onore di dare il suo contributo in merito a molti assetti proprietari dei club italiani.
Come riporta La Gazzetta dello Sport, a seguire i lavori della Commissione c’erano anche i senatori Filippo Melchiorre di Fratelli d’Italia e Luigi Nave del MoVimento 5 Stelle. I senatori hanno parlato anche direttamente con alcuni presidenti di club di Serie A come Giuseppe Marotta (Inter), Paolo Scaroni (Milan) fino ad arrivare a Claudio Lotito (Lazio) – senatore a sua volta nelle fila di Forza Italia – e Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli. Inoltre, c’è stato un confronto continuo con le varie Procure del territorio per analizzare i rapporti fra società e il tifo organizzato e sulle possibili misure da attuare per fermare un fenomeno sempre più radicato. Un capitolo centrale è poi stato dedicato alla inchiesta Doppia Curva che ha travolto il cuore del tifo organizzato di Inter e Milan.
«I rapporti erano stabili e duraturi, le intimidazioni degli ultras riproducono il metodo mafioso» ha analizzato il procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola, sentito in audizione dalla Commissione. «Sono due mondi “cattivi”. Non ce n’è uno buono che viene influenzato dall’altro. Il tifo organizzato non serve a sostenere la squadra, è una falsa prospettiva. Si protesta perché si fanno meno affari, non per i risultati», ha aggiunto il pm dell’inchiesta Paolo Storari.
Un confronto che ha permesso a Inter e Milan di lavorare insieme per rafforzare i sistemi di prevenzione delle infiltrazioni criminali. Il presidente rossonero Paolo Scaroni nelle audizioni ha ribadito che il Milan è parte lesa nell’indagine, illustrando le misure adottate in collaborazione con l’Inter e con la Procura: revisione della vendita dei biglietti contro il bagarinaggio, black list, riconoscimento facciale, più steward e divieto di utilizzare locali dello stadio o distribuire materiale legato al tifo organizzato.
«Abbiamo istituito una commissione congiunta con l’Inter, negando l’accesso allo stadio a tempo indeterminato a chi non rispetta i nostri codici di condotta», ha dichiarato il numero uno del Milan. Il club rossonero ha inoltre interrotto i rapporti con un operatore dei parcheggi che aveva contatti con ambienti criminali. Anche l’Inter, attraverso il presidente Marotta, si è dichiarata vittima dei comportamenti illeciti, ricordando il risarcimento riconosciuto in primo grado alle due società, costituitesi parte civile. «Abbiamo inserito un centinaio di persone in una black list condivisa con le forze dell’ordine. E abbiamo impedito il cambio di nominativo negli abbonamenti, affidando poi la gestione dei biglietti in trasferta alla società ospitante». Marotta ha sottolineato inoltre il valore del futuro stadio di proprietà, che consentirà di «mettere ordine, nel rispetto della legalità, a tutte le attività che oggi proliferano intorno allo stadio». E sulla stessa via si sono mossi altri club come Atalanta e Roma.
Un altro fronte attenzionato è da sempre quello delle scommesse e delle possibili combine, soprattutto nelle categorie inferiori. Proprio per questo è sotto osservazione anche il calcio dilettantistico e giovanile, dove l’acquisto di società può favorire investimenti illeciti e condizionamenti territoriali. Proprio per questo, la Commissione chiede controlli più rigorosi su finanziatori, operatori economici e rapporti con le tifoserie, insieme a codici etici. Deve riguardare la magistratura e le forze dell’ordine, ma è necessario anche coinvolgere società, federazioni e organismi sportivi.
Infine, fra le priorità della Commissione ci sono stadi moderni – che possono subire una notevole spinta grazie a EURO 2032 – che abbiano una videosorveglianza all’altezza, ingressi elettronici e posti numerati. L’obiettivo è riuscire a riportare il tutto sotto il controllo dei club sottraendolo agli interessi criminali. Inoltre, la proposta è quella di qualificare gli steward come incaricati di pubblico servizio, rafforzare il Daspo e istituire locali di sicurezza negli impianti, in cui per i reati gravi si può predisporre il fermo provvisorio per il tempo della partita.