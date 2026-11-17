Dalla relazione dell’XI Comitato della Commissione parlamentare Antimafia, firmata dal senatore del Partito Democratico Walter Verini, è emerso come la criminalità organizzata – sfruttando diversi canali come scommesse illegali, riciclaggio e altri affari condotti dentro e fuori gli stadi – sia sempre più interessata, a suo modo, al calcio nazionale. Commissione alla quale anche Calcio e Finanza ha avuto l’onore di dare il suo contributo in merito a molti assetti proprietari dei club italiani.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, a seguire i lavori della Commissione c’erano anche i senatori Filippo Melchiorre di Fratelli d’Italia e Luigi Nave del MoVimento 5 Stelle. I senatori hanno parlato anche direttamente con alcuni presidenti di club di Serie A come Giuseppe Marotta (Inter), Paolo Scaroni (Milan) fino ad arrivare a Claudio Lotito (Lazio) – senatore a sua volta nelle fila di Forza Italia – e Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli. Inoltre, c’è stato un confronto continuo con le varie Procure del territorio per analizzare i rapporti fra società e il tifo organizzato e sulle possibili misure da attuare per fermare un fenomeno sempre più radicato. Un capitolo centrale è poi stato dedicato alla inchiesta Doppia Curva che ha travolto il cuore del tifo organizzato di Inter e Milan.

«I rapporti erano stabili e duraturi, le intimidazioni degli ultras riproducono il metodo mafioso» ha analizzato il procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola, sentito in audizione dalla Commissione. «Sono due mondi “cattivi”. Non ce n’è uno buono che viene influenzato dall’altro. Il tifo organizzato non serve a sostenere la squadra, è una falsa prospettiva. Si protesta perché si fanno meno affari, non per i risultati», ha aggiunto il pm dell’inchiesta Paolo Storari.