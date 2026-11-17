Il progetto per la trasformazione dell’area di San Siro torna al centro del confronto in Comune, come analizzato nell’editoriale pubblicato sabato scorso da questa testata. Sette consiglieri comunali hanno inviato una nuova lettera al sindaco Giuseppe Sala, chiedendo di fermare la valutazione ambientale strategica (VAS) in corso e di integrarla con una valutazione di impatto sanitario (VIS). La lettera, inviata in risposta alla comunicazione del sindaco del 13 novembre, contesta le motivazioni con cui Sala ha escluso la possibilità di integrare le due valutazioni e viene chiesto inoltre un intervento della giunta. A firmare sono Enrico Fedrighini, i dem Alessandro Giungi e Angelo Turco, Michele Sacerdoti, Francesca Cucchiara, Tommaso Gorini e Marco Fumagalli.

«Non mettiamo in dubbio il fatto che sia Lei che la giunta condividiate l’attenzione da noi espressa nei riguardi dell’impatto sulla salute dei nostri concittadini – premettono i consiglieri, riferendosi alla trasformazione dell’area, alla costruzione del nuovo stadio e alla parziale demolizione del Meazza –. Il tema centrale è che questa attenzione condivisa deve tradursi, per garantire il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato, in conseguenti azioni e scelte concrete». Valutazione ambientale e impatto sanitario Il primo punto della lettera riguarda il rapporto tra valutazione ambientale e sanitaria. Nella comunicazione del 13 novembre, Sala sostiene che «la possibilità di una valutazione di impatto sanitario (VIS) inserita all’interno della valutazione ambientale strategica (VAS)» non sia «un’opzione prevista dalla legge» e, di conseguenza, non sia praticabile. «Non è così», replicano i firmatari, citando il decreto legislativo 152/2006 e, in particolare, il passaggio che comprende «la popolazione, la salute umana» tra gli aspetti da considerare nell’esame dei possibili impatti significativi sull’ambiente. I consiglieri richiamano anche le linee guida Ispra/Snpa, che, scrivono, «prevedono esplicitamente l’integrazione VAS-VIS per quanto riguarda piani di trasformazione urbana di rilevanti dimensioni». Secondo i firmatari, indicazioni di questo tipo sono già applicate in altre regioni. «Citiamo, a titolo di esempio, Emilia Romagna e Toscana», dove piani di dimensioni e impatto analoghi vengono sottoposti a procedure abbinate. «Senza violare alcuna legge, anzi applicandone materialmente gli obiettivi in materia di tutela della salute».